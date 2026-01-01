Ils dépensent 21 000 euros pour le Nouvel An sur une croisière, sept couples escroqués restent à quai sans billets

En Espagne, sept couples formant une bande d’amis de longue date ont été escroqués de 21 000 euros par la promesse de passer le nouvel an sur une croisière.

Un nouvel an de rêve qui vire au cauchemar et à l’escroquerie ! Quatorze voyageurs originaires de la Catalogne, en Espagne, pensaient passer à la nouvelle année 2026 à l’horizon, sur un bâteau de croisière, mais ils ont vite déchanté lorsqu’ils ont réalisé qu’il n’y avait aucun bateau qui les attendait sur le quai.

Âgés d’une soixantaine d'années, ces amis de longue date avaient l’habitude de partir ensemble chaque année pour les festivités de la Saint-Sylvestre. Pour 2026, leur projet le plus ambitieux s’était organisé sans encombres. Il s’agissait d’un séjour en croisière du 27 décembre au 3 janvier avec la compagnie MSC Croisières.

La réservation a été effectuée via une agence de voyages locale, nommée Ilertravel, avec laquelle certains avaient déjà voyagé par le passé.

Crédit photo : MSC

Le gérant leur propose alors un forfait à 1 200 euros par personne, à régler rapidement afin de bloquer les places. Le paiement est effectué dès le 10 septembre. Une rencontre a lieu peu après dans les locaux de l’agence : le responsable détaille le programme, les excursions prévues et promet même des cadeaux symboliques, comme des valises. Rien ne laisse alors présager un problème.

Des réservations effectuées puis annulées au dernier moment

C’est au mois de novembre que la procédure prend une tournure étrange alors que les échanges se raréfient. Les messages et courriels restent sans réponse et les rendez-vous sont annulés à la dernière minute, invoquant tour à tour une maladie ou un déplacement professionnel. Dix jours avant le départ, l’agence est retrouvée fermée, sans indication de réouverture.

Crédit photo :MSC

En désespoir de cause, le groupe contacte directement MSC, la compagnie supposée les accueillir. Cette dernière révèle que les réservations avaient bien été lancées, mais jamais réglées, et ont été annulées à l’expiration du délai. Le 27 décembre, jour où ils auraient dû embarquer depuis le port de Barcelone, les victimes décident de déposer plainte auprès des Mossos d’Esquadra.

"Il ne nous a pas seulement pris l’argent, il nous a volé notre réveillon, et surtout notre joie"

L’arnaque présumée est estimée à près de 21 000 euros au total. Le 30 décembre, le responsable de l’agence se présente de lui-même au commissariat de Mollerussa, en Catalogne. Il a été brièvement placé en garde à vue pour escroquerie présumée, puis remis en liberté dans l’attente de sa convocation judiciaire.