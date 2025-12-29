Smic, gaz, assurance habitation... Voici ce qui va changer à partir du 1er janvier 2026

C’est une tradition à laquelle les Français sont désormais habitués, bien que redoutée : les changements à venir pour la nouvelle année. Et 2026 réserve encore plein de surprises. Bonnes ou mauvaises ? On fait le point.

Dans plusieurs heures, nous serons (déjà) en 2026. Et qui dit nouvelle année, dit forcément changements attendus. Assurance habitation, retraite, Smic : découvrez ce qui va changer dès le 1ᵉʳ janvier 2026.

Le Smic et les retraites augmentent

On commence avec la (seule ?) bonne nouvelle de cette liste. Le Smic et les retraites vont augmenter. Mais de peu, il faut l’avouer. Dès le 1ᵉʳ janvier, le Smic augmentera en effet de 1,18 %, soit 17 euros en plus par mois pour les salariés concernés.

Pour les retraités, la revalorisation sera moindre puisqu’elle s’élèvera à 0,9 %. C’est également moins que les deux années précédentes. La raison ? Le ralentissement de l’inflation, précisent nos confrères de La Dépêche du Midi. Ces hausses, certes minimes, ont vocation à augmenter le pouvoir d’achat des Français concernés.

Un nouveau congé de naissance

En 2026, les futurs parents auront le droit à un congé de naissance. Sa durée varie entre un et deux mois et peut être fractionnée en deux périodes d’un mois selon les salariés. Durant le premier mois, l’indemnisation sera fixée à 70 % du salaire net, pour passer à 60 % pour le deuxième mois. Cependant, le congé de naissance a été repoussé au mois de juillet 2026. Malgré tout, les parents d’enfants nés ou adoptés entre janvier et mai 2026 pourront en profiter, rassure le ministère de la Santé.

Un DPE revalorisé pour les logements chauffés à l’électricité

En 2025, on comptait 5,4 millions de logements qualifiés de passoires thermiques, en France, selon le ministère de la Transition écologique. L’année prochaine, 700 000 d’entre eux perdront ce statut. Le calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE) a été modifié. Il doit être favorable aux petits logements chauffés à l’électricité (par rapport aux chaudières à gaz).

Hausse de l’assurance habitation

On passe désormais aux choses qui fâchent. L’assurance habitation devrait augmenter de 8 à 11 %, selon les estimations de l’UFC-Que Choisir. En 2025, cette hausse avait atteint les 7,2 %. En trois ans, l’assurance habitation a augmenté de 30 %. Cela s’explique par l’augmentation des risques climatiques de ces dernières années. Cette année par exemple, près de 4,6 millions de Français ont bénéficié de cette indemnisation.

Les tarifs de La Poste augmentent

Comme chaque année, les tarifs de La Poste augmentent. Comptez une hausse de 7,4 % pour les courriers et les colis. Pour les Colissimo en France et à l'international, il faudra ajouter 3,4 %.

L’abonnement de gaz augmente

Même histoire pour l’abonnement de gaz qui doit augmenter de 13,10 euros en 2026. Cette hausse concerne à la fois ceux qui se chauffent au gaz et ceux qui l’utilisent pour chauffer l’eau de la cuisine et de la salle de bain.

Déclaration obligatoire en ligne des dons entre particuliers

Voici un autre changement qui devrait fâcher beaucoup de monde : la déclaration des dons reçus entre particuliers deviendra obligatoire. Ainsi, les dons considérés comme « importants » devront être déclarés en ligne sur impots.gouv. Cela comporte les dons de plusieurs milliers d’euros, les objets de valeur et les actions.

Le guichet MaPrimeRénov' est suspendu

Enfin, le guichet MaPrimeRénov' sera désormais suspendu à cause du manque d’adoption d’un budget 2026 par le Parlement. Ce dispositif d’aide à la rénovation énergétique « bloque toute dépense non contractuelle », ajoute le ministère du Logement.