Poursuivi par la police, il jette son pénis par la fenêtre de sa voiture

Tyson Gilbert / Voiture de police

Aux États-Unis, une course-poursuite entre la police et un automobiliste a pris une tournure surréaliste. On vous explique.

Une scène digne d’un mauvais film d’Hollywood. Les faits remontent au 25 août 2021 dans le Tennessee, aux États-Unis.

Ce jour-là, des policiers en patrouille ont aperçu un véhicule garé sur une autoroute à Dowelltown, une municipalité située dans le comté de DeKalb.

Comme le précise le média Newsweek, la voiture - une Honda Accord - appartenait à un dénommé Tyson Gilbert, alors âgé de 39 ans.

Alors que l’automobile bloquait une partie de la route, les forces de l’ordre ont allumé leurs gyrophares pour intercepter le conducteur. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Autoroute américaine Crédit Photo : iStock

Poursuivi par la police, il se coupe le…pénis

Face à cette situation, Tyson Gilbert a aussitôt pris la fuite. De leur côté, les agents de police se sont lancés à ses trousses.

Durant la course-poursuite, le fugitif a eu une réaction peu orthodoxe et sans doute très douloureuse : il s’est sectionné le pénis avant de le jeter par la fenêtre de sa voiture.

Au total, les forces de l’ordre ont poursuivi le trentenaire à travers deux comtés, avant de l’intercepter à Old Liberty Road.

Voiture de policeCrédit Photo : MEGA

L’automobiliste a alors ouvert la portière du véhicule. Celui-ci était nu et couvert de sang. Contre toute attente, il a une nouvelle fois pris la fuite. Les autorités n’ont pas eu d’autre choix que d’utiliser des clous pour crever les pneus de la voiture.

Après son interpellation, Tyson Gilbert a été transporté à l’hôpital, où il a reçu des soins pour sa blessure.

Urgences américaines Crédit Photo : iStock

Lors de son interrogatoire, ce dernier a révélé les raisons de son geste sanglant. Selon ses dires, il s’est auto-mutilé les parties intimes après avoir entendu des voix émanant de la radio. Ces « voix », a-t-il expliqué, lui ont indiqué qu'il devait le faire pour « sauver le monde ».

On ignore si la partie sectionnée a été récupérée au moment des faits. 

Source : Newsweek
