Il explique qu'il manque les frites dans son menu, l'employée du fast-food sort une arme et lui tire dessus

Aux États-Unis, une employée d’un fast-food n’a pas hésité à ouvrir le feu sur un client qui se trouvait au drive. La raison ? Ce dernier lui a indiqué qu’il manquait des frites dans sa commande.

Crédit Photo : ABC13

Les faits se sont déroulés en mars 2021 au drive-in d’un fast-food, situé près de l’aéroport George-Bush de Houston, aux États-Unis.

Ce jour-là, un conducteur prénommé Anthony Ramos se présente au drive d'un Jack in the Box (chaîne de restauration rapide américaine) en compagnie de sa fille de six ans et de sa femme enceinte. Après avoir reçu sa commande, le père de famille se rend compte que la serveuse a oublié de lui donner ses frites.

Crédit Photo : istock

Comme le précise LADbible, il décide de se plaindre auprès de l’employée, une certaine Alonniea Fantasia Ford. Une dispute éclate alors entre le client et la jeune femme. La situation s’aggrave lorsque la femme quitte la fenêtre du drive-in avant de revenir avec une arme.

Contre toute attente, cette dernière n’hésite pas à ouvrir le feu sur le véhicule, comme le démontrent les images de vidéosurveillance. Au total, Alonniea Fantasia Ford a tiré au moins deux coups de feu.

Par chance, la victime s’empresse de prendre la fuite pour éviter les tirs. Fort heureusement, personne n’a été blessé.

Le fast-food nie être responsable

Sans réelle surprise, l’auteure des tirs a rapidement été appréhendée par les forces de l’ordre. Lors de son procès, Alonniea Fantasia Ford a été condamnée à un an de prison avec sursis.

Celle qui a plaidé coupable a purgé sa peine en juin dernier. Selon les informations du Houston Chronicle, un autre employé de l’enseigne a été arrêté. Il est soupçonné d’avoir pris l’arme de sa collègue et d’avoir tenté de la cacher aux agents de police.

De son côté, la famille Ramos a intenté une action en justice contre le restaurant. Elle accuse la chaîne d’avoir négligé la sécurité de l’établissement face à des employés dangereux.

Crédit Photo : ABC13

Mais la firme basée à Houston nie être responsable du comportement de Madame Ford. L’entreprise a déclaré qu’elle n’avait «aucun contrôle» sur les agissements de son personnel pendant un quart de travail.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette déclaration ne passe pas auprès de l’avocat des plaignants : «Jack in the Box doit vérifier les antécédents de ses employés afin de ne pas exposer ses clients à quelqu'un qui tenterait de les tuer», a expliqué le représentant de dans un communiqué.

Aujourd’hui, Anthony Ramos réclame 250 000 dollars (environ 236 812 euros) de dommages et intérêt à la suite de cet incident choquant.