Un influenceur se fait dézinguer par un robot Terminator durant un match de boxe, la vidéo est terrifiante

Le tout premier combat homme contre robot a eu lieu à San Francisco et le résultat est sans appel : le robot a battu à plate couture l’humain, lui laissant peu de répit.

Les robots humanoïdes sont de plus en plus performants, à tel point qu’ils inquiètent. De nombreuses personnes craignent que les robots dépassent un jour les humains, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan physique, comme le montre ce terrifiant robot humanoïde composé de 1 000 muscles.

Si une étude a déjà montré qui était le plus fort entre un humain et un robot, un nouvel événement plus récent a dévoilé des résultats inquiétants.

Le premier combat homme VS robot

Le tout premier combat homme contre robot a récemment eu lieu à San Francisco le 18 septembre dernier. Il opposait le célèbre influenceur américain Frankie LaPenna contre un robot humanoïde de 1,83 mètres aux yeux rouges, inspiré de la saga Terminator.

Le match de boxe a eu lieu dans une salle de combat de la ville et a été organisé par REK, une entreprise américaine de robotique, qui souhaitait promouvoir son jeu de réalité virtuelle qui oppose les humains à des robots télécommandés.

Il se fait rouer de coups

Selon TF1 Info, Frankie LaPenna avait refusé de porter des protections avant de commencer le match. Finalement, convaincu par les organisateurs du combat, il a accepté de le faire, à raison.

En effet, si Frankie a réussi à placer quelques coups de poing au début du combat afin de faire reculer le robot, la situation n’a pas duré longtemps et le résultat du match est sans appel. En effet, le robot a largement pris le dessus sur Frankie LaPenna en le rouant de coups et en le projetant de l’autre côté de la cage après un violent coup de pied.

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Le robot gagne le match

Finalement, l’influenceur s’est fait battre à pleine couture et a été mis au sol par son adversaire.

Un nouvel événement qui ne devrait pas rassurer les personnes inquiètes face au développement des robots humanoïdes.