Il est grand-père pour la première fois et devient millionnaire en même temps : l'incroyable journée de rêve d'un Breton

Et la palme du veinard du jour est attribuée à un Breton qui vient de vivre l’une des plus merveilleuses journées de sa vie, si ce n’est la plus belle. Détail.

Il y a des jours comme ça où absolument tout nous sourit sans que l’on puisse véritablement l’expliquer.

Ce sentiment intense de plénitude, un Breton originaire d’Ille-et-Vilaine vient d'y goûter plutôt deux fois qu’une et son incroyable histoire risque de faire des jaloux.

Grand-père pour la première fois, il a également eu la chance de devenir millionnaire le même jour en jouant à l’Euromillions My Million.

Il devient grand-père et millionnaire le même jour

Après avoir appris la naissance de son petit-fils, l’heureux veinard a ainsi empoché la somme de 1 million d’euros lors du tirage du 17 janvier dernier.

Selon le site spécialisé Tirage-gagnant.com, le précieux ticket a été acheté dans un bureau de tabac de la commune de Combourg, où le gagnant s’était arrêté initialement pour prendre un café. Mais en voyant que la cagnotte du 17 janvier s’élevait à… 17 millions d’euros, il s’est dit qu’il s’agissait d’un « signe » et a finalement joué sur un coup de tête en remplissant trois grilles.

Il était loin d’imaginer que ce petit coup de pouce du destin le rendrait riche.

« Je vais pouvoir gâter mes proches et rénover le patrimoine breton en finissant les travaux de ma maison qui date du 18e siècle », a déclaré l’intéressé qui se souviendra longtemps de cette journée du 17 janvier 2023.