Il joue les numéros fétiches de son père décédé et remporte 1 million d'euros à la loterie

En Angleterre, un homme a gagné à la loterie grâce aux numéros fétiches que son père lui avait légués dans un carnet avant de mourir.

Des années de patience qui finissent par payer !

Après le décès de son père, Sean Hayes, un habitant d’Oxfordshire (Angleterre), a décidé de lui rendre hommage en jouant ses numéros porte-bonheur à la loterie nationale.

À sa grande surprise, ce geste destiné avant tout à se souvenir de lui a porté ses fruits, rapporte le magazine américain People.

Les numéros de loterie de son père décédé lui portent chance

Le Britannique âgé de 56 ans vient de remporter 1 000 000 de livres sterling (environ 1,14 million d’euros), selon un communiqué de la National Lottery publié cette semaine.

Comme à son habitude, le quinquagénaire a misé sur les numéros de loterie de son père James, consignés dans un petit carnet que ce dernier a conservé jusqu’à sa mort en 2010.

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Sean avait déjà joué cette combinaison par le passé, pour honorer la mémoire de James, mais avait égaré le précieux livret pendant un temps avant de le retrouver.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Britannique a bien fait de mettre en place ce rituel. Lors du dernier tirage, il a en effet empoché le jackpot !

La suite après cette vidéo « Penser que mon père avait choisi ces numéros il y a tant d’années, avant son décès, est tout simplement incroyable, et cela crée un véritable lien avec sa mémoire », a expliqué le gagnant aux responsables de la loterie.



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Le gagnant va utiliser son gain pour changer de vie

Aujourd’hui, le nouveau millionnaire envisage l’avenir avec sérénité. Ce passionné de jardinage prévoit d’utiliser une partie de son gain pour acheter une maison avec son épouse, où il compte aménager un beau jardin.

« Ce serait l’idéal d’avoir un peu de verdure chez nous », a-t-il ajouté.

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Il souhaite également s’offrir une nouvelle voiture et voyager avec sa femme.

« Je suis tellement reconnaissante envers mon père d’avoir choisi ses numéros. Cet argent va vraiment changer nos vies », a-t-il confié.

Le jour du tirage, il a eu du mal à confirmer son gain en raison d’une mauvaise réception téléphonique. Lorsqu’il a découvert le montant exact, il a décrit ce moment comme «incroyable».