Il gare sa camionnette sur le toit d'un immeuble pour éviter les amendes de stationnement

À Taïwan, un homme a fait le bonheur des réseaux sociaux avec son astuce totalement insolite pour éviter de prendre des amendes de stationnement.

On le sait, se garer dans une ville c’est toujours une mission délicate et si on ne fait pas attention à l’endroit où l’on stationne, on reste très vulnérables aux amendes. En tout cas, un homme a décidé d’employer les gros moyens pour esquiver toute sanction financière après avoir été condamné à plusieurs amendes pour avoir garé sa camionnette dans la rue devant son appartement.

Crédit photo : CNA

Sans place attribuée dans sa propre rue, l’homme, résident à Taipei, à Taïwan, a trouvé sa solution en hauteur. Exaspéré par les amendes cumulées, il a décidé de garer ses deux véhicules… sur le toit de son immeuble.

Sur les photographies, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, on peut voir une voiture stationnée sur une partie supérieure du toit tandis que la camionnette est positionnée en saillie sur le bord du toit.

L’homme affirme n’enfreindre aucune règle

Préoccupés, les voisins se sont évidemment plaints de cette situation, ce à quoi l’homme a répondu à China Times : “Cela n’affectera pas le bâtiment, ne faites pas d’histoires”.

En effet, selon lui, le bâtiment est fait d’acier et de béton et peut donc facilement supporter le poids de deux camionnettes. La question reste de savoir comment il s’y prend pour monter ses véhicules tous les jours sur le toit de son immeuble. La réponse est assez simple : il a eu recours à une grue !

Crédit photo : CNA

En tout cas, il ne prévoit pas de changer de méthode malgré l’intervention des responsables de la ville qui lui ont demandé de descendre ses véhicules de toi. Ce dernier a refusé, stipulant qu’il n’enfreignait aucune règle.

Au final, face à l’insistance populaire, l’homme a finalement descendu les deux voitures. C’était quand même beaucoup d’efforts, et le coût de la location d’une grue, pour éviter des amendes.