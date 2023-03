« J'aime me frotter contre elle » : objectophile, il est fou amoureux de sa... voiture avec laquelle il « fait l'amour »

Portrait d’un jeune homme objectophile qui voue une passion amoureuse et dévorante envers sa… voiture.

L’amour et le désir peuvent revêtir des formes diverses et parfois déroutantes.

Un certain Nathaniel, originaire de l’Arkansas (États-Unis) peut en témoigner. Cet Américain entretient en effet une relation amoureuse avec sa… voiture, une Chevy Monte Carlo de 1988.

Objectophile, le jeune homme de 27 ans a ainsi développé une attirance sexuelle pour les véhicules et il ne peut désormais plus se passer de sa Chevrolet de couleur rouge. Il s’était d’ailleurs longuement confié sur cette relation il y a 6 ans, dans une émission diffusée sur la chaîne américaine TLC.

Il est amoureux de sa voiture et fait… « l’amour avec elle »

« Nous avons nos moments où les choses deviennent sexuelles. J’aime me presser et me frotter contre elle. L’une de ses positions préférées est quand je suis en dessous d’elle. Elle aime vraiment ça. C’est vraiment spécial de faire l’amour avec elle », racontait l’intéressé face caméra.

« Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je sais juste que j’adore ma voiture. Nous passons toujours de bons moments ensemble », avait-il ajouté.

À l’époque de l’émission, Nathaniel avait raconté avoir découvert son objectophilie très jeune mais qu’il l’avait cachée, voire refoulée, par peur d’être moqué ou d’être traité comme un « paria ». Avec le temps, il a fini par accepter et assumer son penchant, vivant pleinement son histoire d’amour avec sa Chevy.

Crédit photo : TLC / Capture d'écran You Yube

Une relation difficilement compréhensible pour son entourage, à commencer par sa colocataire qui ne comprend pas cette attirance.

« Cela m’a fait un choc, ce n’est pas normal », avait-elle ainsi déclaré à l’époque.

Qu’importe, Nathaniel semble heureux et personne ne peut lui enlever son bonheur.

Pour rappel, l’objectophilie, ou objetsexualité, désigne l'orientation sexuelle ou sentimentale d'une personne humaine envers un ou des objets inanimés.