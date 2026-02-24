Il jette par erreur 20 lingots d'or et les retrouve miraculeusement à la décharge

En Italie, un homme de 57 ans a failli perdre 20 lingots d’or après les avoir jeté accidentellement aux ordures lors d’un grand rangement dans sa maison.

Ca aurait pu être une grosse boulette qu’il aurait regretté jusqu’à la fin de sa vie. Dans la ville de Torre Lapillo, dans les Pouilles, un Italien âgé de 57 ans peut remercier les éboueurs et les forces de l’ordre comme le rapporte le quotidien Il Fatto Quotidiano.

L’individu avait mis de côté un précieux trésor contenu dans une boîte. Une vingtaine de lingots d’or qu’il a accidentellement jeté aux ordures pendant qu’il faisait un grand rangement dans sa maison.

Crédit photo : iStock

Un trésor d’une valeur de 130 000 euros

Ce n’est que quelques heures plus tard qu’il s’est rendu compte de sa bévue, alors que le camion de ramassage des déchets était déjà passé chez lui. Il a alors pris soin de contacter les forces de l’ordre locales pour raconter sa mésaventure.

Crédit photo : iStock

Bien heureusement, les carabiniers ont pris très au sérieux cette histoire et ont remonté la piste du camion, jusqu’à une décharge située près d’Ugento. Ils ont étudié la tournée du véhicule puis ont pu identifier le lieu exact où les déchets avaient été déposés. Restait à fouiller dans le tas de poubelles accumulées.

A la décharge, les gendarmes, aidés des éboueurs, ont réussi à retrouver la fameuse boîte et les petits lingots. Le quinquagénaire a pu récupérer ses économies, dont le montant est estimé entre 120.000 et 130.000 euros. L'histoire ne dit pas s'il a tenu à remercier les policiers et les éboueurs pour leur travail de recherche dans les ordures