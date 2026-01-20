Ils jettent deux coffres dans la nature sans savoir qu'ils contiennent un trésor d'une valeur de... 6000 euros

Les auteurs de ce dépôt sauvage auraient mieux fait de vérifier le contenu de leurs coffres avant de les abandonner dans la nature. Les policiers ont découvert un petit trésor à l’intérieur.

Un dépôt sauvage dans un cours d’eau

En France, les dépôts sauvages sont un fléau. Bien qu’illégale, cette pratique n'empêche pas certains d’abandonner leurs déchets dans la nature. C’est ce qu’ont fait des individus à Mornas.

Dans cette commune du Vaucluse, des individus ont jeté deux coffres en métal dans un cours d’eau. Ce sont les policiers municipaux qui ont découvert ces deux objets massifs la semaine dernière. Et comme à chaque fois, nettoyer les dégâts a un coût. Comme le rappellent nos confrères de 20 Minutes, récupérer ces deux coffres abandonnés a nécessité l’intervention d’un agent des services techniques, d’un policier, de deux gendarmes, d’une tractopelle et d’un camion.

Des coffres rouillés qui renfermaient une pièce d’or

Les coffres retirés de l’eau étaient mouillés et remplis de boue. Plutôt que de les transférer à la déchetterie, où ils auraient dû être envoyés initialement, le policier municipal présent sur place a voulu les ouvrir pour voir ce qu’ils contenaient. Pourtant, et à première vue, les coffres semblaient vides. Mais l’agent a bien fait de faire confiance à son instinct.

Après un nettoyage de rigueur, l’agent a découvert plusieurs pièces de monnaie en très mauvais état. Et pas n’importe lesquelles. Le policier, « très calé en histoire » rapporte-on, a vite remarqué qu’il s’agissait de pièces rares. En y regardant de plus près, il s’est aperçu que l’une d’elles était une pièce mexicaine en or de 50 pesos.

Si sa valeur faciale est de 50 pesos, sa valeur commerciale est aujourd'hui bien plus importante. Selon les recherches effectuées par le policier, cette pièce est un vestige célébrant « l’indépendance du Mexique vis-à-vis de l’Espagne ». Elle peut donc se vendre entre 5000 et 6000 euros chez les collectionneurs. Une autre pièce, française, a également été découverte. D’une valeur faciale de 15 euros, elle peut tout de même se vendre une cinquantaine d’euros.

Les individus qui ont jeté les coffres sont donc passés à côté d’un beau butin qui désormais appartient aux saisies de la police. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs du dépôt sauvage.