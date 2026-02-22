Un homme de 57 ans jette accidentellement 20 lingots d'or... à la poubelle

Direction l’Italie où un homme a par mégarde balancé un incroyable trésor dans les ordures, avant de réaliser son erreur trop tard.

Une belle boulette.

Il y a quelques jours, un Italien de 57 ans a décidé de faire un tri dans sa maison. Il a alors jeté une vieille boîte en métal à la poubelle. Le problème ? Celle-ci contenait vingt lingots d’or.

Crédit Photo : iStock

Une erreur qui vaut de l’or

Les faits ont eu lieu jeudi 12 février à Torre Lapillo, un hameau de Porto Cesareo, dans la région des Pouilles (sud de l’Italie).

Comme le rapporte Il Fatto Quotidiano, le quinquagénaire avait acheté et stocké son or dans une petite caisse métallique au fil des années. Il semble cependant qu’il ait oublié ce détail, puisqu’il n’a pas hésité à s’en débarrasser.

Crédit Photo : iStock

Ce n’est que le lendemain que cet homme a réalisé son erreur, après le passage des éboueurs. Montant de la perte : environ 120 000 euros.

Face à cette situation, il a alerté les forces de l’ordre dans l’espoir de retrouver son précieux trésor. Les policiers ont examiné les images de surveillance pour vérifier les dires de l’Italien.

Une fois cette étape terminée, ils ont découvert que le contenant en métal se trouvait dans une décharge locale.

La police s’en mêle

Sur place, les autorités ont lancé les recherches pour mettre la main sur la précieuse boîte. Par chance, cette entreprise s’est soldée par une réussite.

« Après plusieurs heures de fouilles minutieuses, les policiers ont réussi à retrouver la boîte qui, bien qu’endommagée, contenait toujours tous les lingots d’or… et qui ont ensuite été rendus à leur propriétaire légitime », ont déclaré les forces de l’ordre dans un communiqué.

Crédit Photo : Carabinieri Lecce

De son côté, l’homme y réfléchira désormais à deux fois avant de balancer des objets de grande valeur à la poubelle.

Cet incident survient après qu'une touriste indienne en voyage à Dubaï a accidentellement jeté de l'or d'une valeur d'environ 11 000 euros. Un cas similaire qui s'est produit fin janvier 2026.