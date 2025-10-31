Il paie 12 euros et « mange trop » au buffet à volonté, le gérant furieux trouve son numéro et l'appelle

En Suède, Marcus Vadeby s’est rendu dans un buffet à volonté et a consommé quatre assiettes. Cependant, il a été appelé par le gérant du restaurant qui, furieux, l’a accusé d’avoir “trop mangé”.

Les buffets à volonté sont un paradis pour les plus gourmands d’entre nous, qui peuvent manger autant de nourriture qu’ils le souhaitent. Si vous faites partie des personnes qui raffolent des restaurants de ce genre, sachez que vous pouvez devenir testeur de buffet à volonté à Las Vegas. Mais attention à ne pas trop manger !

Marcus Vadeby, un homme âgé de 27 ans, en a fait les frais. Il est allé dans le restaurant à volonté ComMat, à Katrineholm en Suède, au mois d’octobre, avec sa compagne et un ami. Il a payé 129 courones, soit environ 12 euros, pour le buffet à volonté composé de plats faits maison, un buffet de crudités et une boisson. Ce jour-là, un plat traditionnel était au menu : des “pannbiff”, soit des boulettes de viande avec de la purée.

Il mange quatre assiettes

Marcus a pris quatre assiettes de ce plat. Alors qu’il pensait être dans son droit, tout ne s’est pas passé comme prévu. Alors qu’il se resservait, il s’est senti épié par le gérant du restaurant.

“Dès que je me levais, ne serait-ce que pour prendre une assiette, le propriétaire me suivait et se tenait à un mètre pour regarder ce que je faisais”, a-t-il expliqué, selon des propos rapportés par L’Internaute.

Ce n’est pas la première fois que Marcus se rendait dans cet établissement, et il avait déjà rencontré des problèmes avec le gérant lors de sa troisième visite.

“Il était venu nous voir pour nous dire de ne pas reprendre de nourriture, alors que tous les autres clients pouvaient le faire. Il estimait que nous avions déjà dépassé notre quota”, a expliqué Marcus.

Le gérant du restaurant l’appelle

Après son dernier passage et le comportement dérangeant du propriétaire, Marcus a publié un avis négatif sur la page Facebook de l’établissement. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Quelque temps plus tard, le jeune homme a été appelé par le propriétaire du restaurant en personne.

“Il m’a grondé au téléphone pour avoir pris trop de nourriture et m’a assuré que des clients comme moi n’étaient pas rentables. C’était surtout les boulettes qui posaient problème. Il m’a dit qu’on n’avait droit qu’à deux assiettes maximum. Je n’ai jamais été autant humilié de toute ma vie”, a confié Marcus.

Pourtant, selon Marcus, aucune consigne de ce genre n’était inscrite au restaurant. Il ne comprend pas la réaction du gérant, d’autant plus qu’il n’a rien gaspillé et a fini toutes ses assiettes. Le restaurant a quant à lui posté un message sur son compte Facebook pour se défendre.

“Tout cela semble très trompeur car le dialogue n’a en réalité porté que sur le fait que nous ne voulons pas voir de nourriture partir à la poubelle. Nous sommes les premiers à admettre que la conversation a peut-être pris une tournure qui ne satisfait personne et nous nous sommes bien sûr excusés”, peut-on lire sur la page Facebook de l’établissement.

De son côté, Marcus affirme qu’il n’a reçu aucune excuse de la part de l’établissement. Une chose est sûre : il ne risque pas d'y retourner de sitôt.