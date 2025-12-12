Elle confond le frein et l'accélérateur... et finit dans la piscine municipale avec sa fille de 5 ans sur le siège passager

En confondant les pédales de sa voiture, une automobiliste a atterri dans une piscine municipale à l’issue d’un accident rocambolesque.

C’est ce qui s’appelle perdre les pédales. Une femme de 38 ans a provoqué un incident digne d’un film d’action sur le parking de la piscine municipale de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), rapporte La Provence.

Elle confond les pédales et fonce dans la piscine

Les faits se sont déroulés ce jeudi 11 décembre en début de soirée. Au volant de sa Jaguar XF, la trentenaire, dont la fille de cinq ans était installée sur le siège passager, a percuté le grillage avant de foncer dans la baie vitrée de la piscine, souligne le quotidien régional.

Contre toute attente, l’automobiliste a terminé sa course dans le grand bassin de 25 mètres, détaille la Ville de La Ciotat sur sa page Facebook.

Crédit Photo : Ville de La Ciotat / Facebook

Comment une telle situation a pu se produire ? La mère de famille aurait confondu les pédales de frein et d’accélérateur. Une mauvaise manœuvre qui a failli connaître une issue tragique.

🇫🇷 | Une #voiture a fini dans la #piscine municipale de La #Ciotat après une mauvaise manœuvre d’une conductrice de 38 ans, avec sa fille de 5 ans à bord. Une personne a été légèrement blessée pic.twitter.com/0CPQS7ZYQE — Instant Actu (@Inst_Actu) December 11, 2025

Des maîtres-nageurs interviennent

Fort heureusement, deux maîtres-nageurs et une autre personne ayant assisté à la scène se sont empressés de sauter dans l’eau pour secourir les deux victimes.

Grâce à leur intervention rapide, la maman et sa petite fille s’en sont sorties indemnes après avoir été extraites de la voiture de luxe. Néanmoins, elles ont été transportées à l’hôpital de la Ciotat, en état de choc.

Contacté par nos confrères, la mairie a indiqué que « les sapeurs-pompiers, ainsi que les polices nationale et municipale, sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux ».

La municipalité va bientôt procéder à l’extraction de la voiture tombée dans le bassin. Elle ajoute que la piscine restera fermée pour les prochains jours, en raison des dégâts importants.

Tout est bien qui finit bien.