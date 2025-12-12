Elle confond le frein et l'accélérateur... et finit dans la piscine municipale avec sa fille de 5 ans sur le siège passager

Par |

Photo montrant la voiture immergée dans la piscine

En confondant les pédales de sa voiture, une automobiliste a atterri dans une piscine municipale à l’issue d’un accident rocambolesque.

C’est ce qui s’appelle perdre les pédales. Une femme de 38 ans a provoqué un incident digne d’un film d’action sur le parking de la piscine municipale de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), rapporte La Provence.

Elle confond les pédales et fonce dans la piscine

Les faits se sont déroulés ce jeudi 11 décembre en début de soirée. Au volant de sa Jaguar XF, la trentenaire, dont la fille de cinq ans était installée sur le siège passager, a percuté le grillage avant de foncer dans la baie vitrée de la piscine, souligne le quotidien régional.

Contre toute attente, l’automobiliste a terminé sa course dans le grand bassin de 25 mètres, détaille la Ville de La Ciotat sur sa page Facebook.

Photo montrant la voiture immergée dans la piscine Crédit Photo : Ville de La Ciotat / Facebook

Comment une telle situation a pu se produire ? La mère de famille aurait confondu les pédales de frein et d’accélérateur. Une mauvaise manœuvre qui a failli connaître une issue tragique.

Des maîtres-nageurs interviennent

Fort heureusement, deux maîtres-nageurs et une autre personne ayant assisté à la scène se sont empressés de sauter dans l’eau pour secourir les deux victimes.

Grâce à leur intervention rapide, la maman et sa petite fille s’en sont sorties indemnes après avoir été extraites de la voiture de luxe. Néanmoins, elles ont été transportées à l’hôpital de la Ciotat, en état de choc.

Contacté par nos confrères, la mairie a indiqué que « les sapeurs-pompiers, ainsi que les polices nationale et municipale, sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux ».

La municipalité va bientôt procéder à l’extraction de la voiture tombée dans le bassin. Elle ajoute que la piscine restera fermée pour les prochains jours, en raison des dégâts importants.

Tout est bien qui finit bien.

Source : La Provence
Suivez nous sur Google News
Voiture Piscine

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
La route RN 147
Longue de 6,5 km, la “route le plus chère de France”, jugée inutile, suscite l’indignation
Une voiture Mercedes
Ce grand constructeur automobile développe des voitures électriques… sans frein
La circulation en ville
Presque tous les automobilistes ne respectent pas cette règle simple, une mauvaise habitude à bannir
Une voiture accidentée dans l'eau
Sa voiture sort de la route et termine sa course dans l'eau, il meurt après être resté coincé dans l'habitacle inondé
Capture d'écran montrant la nageuse utiliser son téléphone portable dans la piscine
À la piscine, elle nage en scrollant sur son téléphone, son geste « triste » suscite un vif débat en ligne