Il braque une banque pour fuir sa femme et aller en prison, la justice le condamne à... rester chez lui avec elle

Par ·

Lawrence John Ripple a voulu échapper à sa femme

À Kansas City, Lawrence John Ripple a fait les gros titres après avoir tenté de braquer une banque dans le but de ne plus vivre avec sa femme. Malheureusement pour lui, la justice, un tantinet taquine, n’a pas exaucé ses souhaits.

Il était prêt à tout pour ne plus vivre avec sa femme, quitte à aller en prison. Au mois de septembre 2017, Lawrence John Ripple, un homme âgé de 70 ans vivant à Kansas City (États-Unis), s’est mis en tête de braquer une banque.

Il se dirige alors vers une banque située juste en face du commissariat de police, avec un mot précisant qu’il veut de l’argent et qu’il est armé. Après que le caissier lui ait remis près de 3 000 dollars en espèces (environ 2 500 euros), le braqueur a attendu dans le hall de la banque pour attendre la police et… se faire arrêter.

Un agent de policeCrédit photo : iStock

Un braquage pour rien

Il a alors affirmé à la police qu’il voulait être arreté pour être mis en prison dans le but… de ne plus vivre avec sa femme. Selon ses avocats, Lawrence John Ripple a subi un pontage cardiaque multiple en 2015 et souffrait de dépression qui n’a pas été diagnostiquée.

Avant le vol, il menait une vie normale et respectueuse des lois en tant que mari et beau-père de quatre enfants. Son avocat commis d’office a qualifié le vol de "cri à l’aide". Selon le Kansas City Star, il avait écrit un message à sa femme, restée à la maison, disant qu’il préférait aller en prison plutôt que de vivre avec elle.

Kansas CityCrédit photo : iStock

Au mois de janvier 2018, lors de son procès, le septuagénaire a plaidé coupable, espérant obtenir une peine de prison. Cependant, la justice était d’humeur taquine et a considéré que Lawrence John Ripple n’était pas un danger pour la société. Le braqueur a été finalement condamné à six mois de confinement à domicile, aux côtés de son épouse.

Source : Kansas City Star
Suivez nous sur Google News
Banque Prison Mariage

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Une femme âgée au téléphone
Un escroc tente d'arnaquer cette «Super Mamie», elle le piège et il finit derrière les barreaux
Tobi Elder et son père
4 jours avant son mariage, elle reçoit un message déchirant qui brise tous ses rêves
Demande en mariage de Luke et Sarah Wintrip et jour de leur mariage
Après 43 demandes en mariage en sept ans, sa compagne lui a enfin dit ‭« oui‭ »
Maison d'arrêt d'Alençon en France / Manette de consoles de jeu
La console de jeux d'un détenu cassée lors d'un transfert en prison, l'état condamné à le dédommager
L'actrice Emma Watson
Emma Watson affirme que la pression de devoir se marier est « une violence » contre les jeunes