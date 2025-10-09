Il braque une banque pour fuir sa femme et aller en prison, la justice le condamne à... rester chez lui avec elle

À Kansas City, Lawrence John Ripple a fait les gros titres après avoir tenté de braquer une banque dans le but de ne plus vivre avec sa femme. Malheureusement pour lui, la justice, un tantinet taquine, n’a pas exaucé ses souhaits.

Il était prêt à tout pour ne plus vivre avec sa femme, quitte à aller en prison. Au mois de septembre 2017, Lawrence John Ripple, un homme âgé de 70 ans vivant à Kansas City (États-Unis), s’est mis en tête de braquer une banque.

Il se dirige alors vers une banque située juste en face du commissariat de police, avec un mot précisant qu’il veut de l’argent et qu’il est armé. Après que le caissier lui ait remis près de 3 000 dollars en espèces (environ 2 500 euros), le braqueur a attendu dans le hall de la banque pour attendre la police et… se faire arrêter.

Crédit photo : iStock

Un braquage pour rien

Il a alors affirmé à la police qu’il voulait être arreté pour être mis en prison dans le but… de ne plus vivre avec sa femme. Selon ses avocats, Lawrence John Ripple a subi un pontage cardiaque multiple en 2015 et souffrait de dépression qui n’a pas été diagnostiquée.

Avant le vol, il menait une vie normale et respectueuse des lois en tant que mari et beau-père de quatre enfants. Son avocat commis d’office a qualifié le vol de "cri à l’aide". Selon le Kansas City Star, il avait écrit un message à sa femme, restée à la maison, disant qu’il préférait aller en prison plutôt que de vivre avec elle.

Crédit photo : iStock

Au mois de janvier 2018, lors de son procès, le septuagénaire a plaidé coupable, espérant obtenir une peine de prison. Cependant, la justice était d’humeur taquine et a considéré que Lawrence John Ripple n’était pas un danger pour la société. Le braqueur a été finalement condamné à six mois de confinement à domicile, aux côtés de son épouse.