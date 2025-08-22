Un violeur récidiviste qui agressait des enfants condamné à 40 ans de prison et à une castration complète

Aux États-Unis, un violeur récidiviste va passer 40 ans derrière les barreaux. Pour ses crimes, il a aussi été condamné à une castration complète.

Ce mardi 19 août, un procès important s’est tenu en Louisiane (États-Unis) : celui de Thomas Allen McCartney, un homme de 37 ans, jugé pour avoir violé une enfant de sept ans, selon les informations de Fox 12, relayées par Paris Match.

Reconnu coupable, l’accusé a été condamné à une peine de 40 ans d’emprisonnement. Ce n’est pas tout. Il va également subir une castration chimique et chirurgicale.

Crédit Photo : iStock

En août 2024, la Louisiane est devenu le premier État américain à autoriser cette opération comme sanction pour les crimes sexuels. Une castration chirurgicale consiste à retirer les testicules afin de supprimer la production d’hormones.

Cette pratique irréversible serait le seul moyen pour aider le prisonnier à maîtriser ses pulsions, selon le juge.

Crédit Photo : Vernon Parish Sheriff's Office

« Il s’agit d’un crime horrible »

Le trentenaire, considéré comme un prédateur sexuel de niveau 3/3, a reconnu son crime dans le cadre de l’accord de plaider coupable, acceptant ainsi sa condamnation et l’ablation de ses organes génitaux.

« Il s’agit d’un crime horrible qui n’aurait jamais dû se produire. Thomas Allen McCartney est un prédateur qui doit être mis à l’écart des autres membres de notre communauté », a indiqué Terry Lambrigh, procureur de la paroisse de Vernon.

En 2023, Thomas Allen McCartney a été pris en flagrant délit d’abus sexuel sur une fillette âgée de sept ans. Celui-ci avait déjà été condamné pour une tentative de viol aggravé en 2011.

Crédit Photo : iStock

Violeur récidiviste, il a également été arrêté pour un chef d’accusation de relations sexuelles avec une mineure en 2006, et pour deux chefs d’accusation de viol aggravé sur une fillette de 12 ans en 2010.

Outre la Louisiane, la castration physique des délinquants sexuels est autorisée dans de nombreux pays, comme Madagascar, la Corée du Sud ou encore le Nigeria.