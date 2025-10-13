Mort de Ian Watkins : l'ex-chanteur des Lostprophets, condamné pour pédocriminalité et tentative de viol sur un bébé, tué en prison

L'ex-chanteur britannique Ian Watkins mort en prison, à l'âge de 48 ans

Un pédocriminel britannique notable, connu notamment pour avoir été un chanteur à succès, a été assassiné en prison.

Il était l'un des détenus les plus tristement célèbres de Grande-Bretagne.

L'ex-chanteur britannique Ian Watkins, emprisonné pour violences sexuelles sur mineurs, est mort le samedi 11 octobre derrière les barreaux, suite à l'agression d'un codétenu.

L'ex-chanteur britannique Ian Watkins mort en prison, à l'âge de 48 ansCrédit photo : DR

Incarcéré pour pédocriminalité, Ian Watkins, ex-chanteur des Lostprophets, est mort en prison

Âgé de 48 ans, l'ancien leader du groupe de rock des Lostprophets purgeait une peine de 35 ans de prison pour de multiples agressions sexuelles sur des enfants, ainsi qu'une tentative de viol sur un bébé.

Condamné en 2013, il était incarcéré dans la prison de Wakefield (West Yorkshire), au nord de l'Angleterre, où il était une cible récurrente des autres détenus, en raison des motifs de sa condamnation. En 2023, il avait déjà été agressé, après avoir été pris en otage par d'autres prisonniers, dans les murs de la maison d'arrêt. Cette agression avait nécessité son hospitalisation.

Il faisait depuis l'objet d'une surveillance accrue. Mais celle-ci n'a visiblement pas suffi, puisqu'il a succombé à une nouvelle agression. Si aucune information n'a filtré quant au motif et au déroulé de cette agression mortelle, on sait, en revanche, que son décès a été acté dans la prison, quelques instants seulement après l'incident.

« Les services de secours ont été dépêchés sur place et la mort de l'homme a été prononcée peu après », a ainsi précisé la police locale dans un communiqué de presse.

L'ex-chanteur britannique Ian Watkins mort en prison, à l'âge de 48 ansCrédit photo : DR

Pour rappel, Ian Watkins était le chanteur et parolier du groupe de rock alternatif gallois des Lostprophets, qui a vendu des millions de disques à travers le monde entre 1997 et 2013. Le groupe, qui a enregistré 5 albums, avait ensuite annoncé sa séparation lorsque son leader avait été condamné pour ses actes de pédocriminalité. Les membres restants avaient finalement reformé une autre entité sous le nom de No Devotion, avec le chanteur américain Geoff Rickly.

Prison
