Il propose à sa femme de donner à leur bébé... le nom de leur chat

Au moment de choisir un prénom pour son futur enfant, un papa a décidé de lui donner le nom… de son chat. Une idée qui ne plaît pas du tout à la future maman.

Attendre un enfant est une étape bouleversante dans une vie. Les parents doivent préparer de nombreuses choses pour l’arrivée du bébé et lui trouver un prénom. Ce choix peut être une source de désaccord dans un couple. C’est ce qui est arrivé à une future maman vivant aux États-Unis qui a posté son témoignage sur Reddit.

Dans son histoire, elle a affirmé que son mari souhaitait donner à leur enfant le même nom que leur chat. Une idée qui ne plaît pas du tout à la jeune femme puisque le nom du chat n’est autre que… Brutus.

“Je suis enceinte. Notre chat s’appelle Brutus. Mon mari a décidé que Brutus est un chat extraordinaire qui porte un super nom et que le bébé devrait s’appeler Brutus. Je pense à 60% qu’il s’agit d’une suggestion sérieuse ou à 40% qu’il s’agit d’une blague”, a-t-elle rédigé sur le réseau social.

Il veut appeler son enfant comme son chat

Malheureusement pour la future maman, l’histoire ne s’arrête pas là puisque son mari s’approche souvent de son ventre pour parler au bébé en l’appelant Brutus. Pourtant, d’autres prénoms plaisent au couple comme Silas et Micah. Désemparée, la jeune femme a demandé l’aide des internautes sur le réseau social. Nombreux d’entre eux lui ont conseillé d’en parler calmement à son mari, la communication étant souvent la clé pour résoudre les problèmes de couple.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, comme l’ont précisé plusieurs internautes, Brutus est souvent un nom donné à un chien et l’enfant pourrait en pâtir plus tard et subir des moqueries à l’école. Un argument de poids que la jeune femme pourra dire à son mari pour le convaincre, peut-être, de changer d’avis.