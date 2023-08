Voici le prénom mixte le plus donné en France, aussi joli qu'original

Après avoir longtemps été en tête du classement, Camille n’est plus le prénom mixte le plus donné en France. Il a été détrôné par un autre prénom original, qui séduit de plus en plus de parents.

Pendant de nombreuses années, Camille était le prénom mixte le plus donné en France. Aussi bien donné aux petites filles comme aux petits garçons, ce prénom a séduit de nombreux parents pendant des années.

Cependant, il a récemment été détrôné par un autre prénom tout aussi joli et original.

Le prénom mixte le plus donné en France

Actuellement, le prénom mixte le plus donné en France est Eden. S’il était majoritairement attribué aux petites filles dans les années 2000, il est maintenant porté par 83% des garçons. Ce prénom récent est apparu en 1977 et peut avoir plusieurs significations : “délices” en hébreu, “fructueux” en araméen ou encore “plaine” en akkadien. Pour beaucoup, il renvoie au jardin d’Eden, qui serait l’endroit où Adam et Eve se seraient rencontrés selon la Bible.

Crédit photo : iStock

Actuellement, on estime que 24 000 personnes s’appellent Eden en France. Parmi les prénoms mixtes les plus donnés dans l'hexagone, on retrouve ensuite Charlie, Camille, Andréa, Noa, Thaïs, Maé, Sasha, Louison et Élie. De quoi donner des idées de prénoms aux futurs parents, qui pourront le révéler à leurs proches sans annoncer le sexe de leur bébé.