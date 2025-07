Il retrouve son alliance perdue depuis 15 ans dans l'endroit le plus improbable qui soit

En Amérique, un homme a eu la chance de retrouver la bague qu’il avait perdue 15 ans plus tôt. Cette dernière se trouvait dans une plantation de sapins de Noël.

Cette histoire aurait pu être un miracle de Noël si elle n’avait pas eu lieu en plein été. En Virginie, aux États-Unis, Wayne Corprew a perdu une bague très précieuse en 2010. Il a égaré son bijou alors qu’il se trouvait dans une plantation de sapins. Après avoir abattu l’arbre et retiré ses gants, il s’est aperçu que la bague n’était plus à son doigt.

Wayne a tout fait pour la retrouver. Il est même retrourné sur les lieux le lendemain avec un détecteur de métaux et a fait une dernière tentative l’été suivant la disparition, en vain.

“Je suis retourné là où j’avais coupé l’arbre et le long du chemin que j’avais emprunté pour le ramener, mais je n’ai rien trouvé. Il avait neigé, j’y ai passé la journée et rien”, a-t-il déclaré à la chaîne locale WDBJ.

La bague a été retrouvée

Contre toute attente, la bague a été retrouvée 15 ans plus tard, ce mercredi 2 juillet. Les nouveaux propriétaires du champ de sapins étaient en train de planter du maïs quand ils ont trouvé le bijou au sol. S’ils ont pu retrouver son propriétaire, c’est grâce à Sue Bostic, l’ancienne gérante du terrain, qui tenait une liste de tous les objets disparus à cet endroit. C’est ainsi que Darren et Samantha, les nouveaux propriétaires, ont pu remonter jusqu’à Wayne.

“J’étais dans les rangées de maïs et j’ai vu ce bijou sur le sol. Je me suis dit que ça ressemblait beaucoup à une alliance. Et quand je l’ai ramassée, c’était bien le cas, un joli petit anneau en or recouvert de saletés. Nous n’avions labouré que sur 2,50 mètres, et la bague se trouvait à 7 ou 8 centimètres de la limite. Les chances de la retrouver étaient donc minces, voire nulles”, a expliqué Samantha, d’après des propos rapportés par Le Parisien.

Ce bijou avait une valeur estimée à 1 000 dollars, soit environ 852 euros. En apprenant qu’il avait été retrouvé, Wayne a été très surpris et ému.

“Je n’y croyais pas ! Quand la plantation m’a appelé, je n’avais aucune idée du pourquoi. Et quand je leur ai décrit la bague, ils m’ont dit : “Ouais, c’est ça, on l’a retrouvée !” Ce sont des gens formidables, ça prouve qu’il y a encore des gens bienveillants”, a déclaré Wayne.

Wayne a pu retrouver sa bague le lendemain de la découverte. Il aimerait maintenant créer un nouveau bijou à partir de son alliance. Wayne n’est pas le seul chanceux à avoir retrouvé un bijou disparu. Il y a quelques jours, un plongeur a découvert une alliance vieille de 115 ans dans un lac et l’a rendue à sa propriétaire, qui n’en revenait pas. Plus tôt, une femme, qui avait perdu sa bague de fiançaille dans un champ, l’a retrouvée 54 ans plus tard. Des anecdotes qui prouvent qu’il ne faut jamais perdre espoir.