Il trouve 48 000 euros dans les murs de la maison qu'il vient d'acheter, mais ne peut pas utiliser son trésor

À Valence, un constructeur espagnol a trouvé 8 millions de pesetas espagnoles cachées dans le mur d’une maison qu’il rénovait. Cependant, la banque a refusé de prendre une grande partie de son argent.

Toño Piñeiro est un constructeur espagnol qui a décidé de rénover une maison à Valence, dans laquelle il prévoyait de profiter de sa retraite. Cette maison, qu’il a trouvée sur une annonce publiée sur Facebook, était abandonnée depuis 40 ans.

En commençant les travaux, Toño a eu une immense surprise. Dans l’un des murs de la maison, il a découvert six cannettes de cacao remplies à ras bord de billets de banque.

Crédit photo : Agencia Atlas / EFE

« Je suppose qu’ils ont gardé ces boîtes pour éviter l’humidité, a déclaré le constructeur. Les derniers billets étaient un peu abîmés mais les autres ne l’étaient pas, ils étaient repassés, c’était incroyable ! »

Des billets trop anciens

Au total, le trésor contenait 8 millions de pesetas espagnoles, soit 48 000 euros. Pensant devenir millionnaire, l’homme s’est rendu à la Banque d’Espagne pour déposer son butin.

Malheureusement, cette dernière lui a affirmé qu’elle ne pouvait pas prendre ses billets, car les pesetas espagnoles sont une monnaie trop ancienne qui n’existe plus depuis que l’Espagne est passée à l’euro en 2002.

Crédit photo : Agencia Atlas / EFE

En tentant de trouver une solution avec la banque, Toño s’est alors rendu compte que son butin contenait des billets avec des devises plus actuelles. Ainsi, il a réussi à échanger son argent et a obtenu plus de 33 000 euros.

En souvenir de cette découverte mémorable, Toño envisage de garder une partie de ses billets périmés et de vendre l’autre partie à des collectionneurs.