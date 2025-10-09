Une femme vegan de 27 ans est morte d'épuisement après avoir adopté un régime extrême, elle ne pesait que 23 kilos

À seulement 27 ans, Karolina Krzyzak, originaire de Pologne, est décédée après avoir totalement changé son mode de vie. Voici ce que l’on sait.

On ne le répétera jamais assez : avant d’entamer un rééquilibrage alimentaire ou un régime, il est primordial de consulter l’avis d’un médecin. Karolina Krzyzak, originaire de Pologne et âgée de 27 ans, avait pourtant la vie devant elle.



La jeune femme est décédée après avoir suivi un régime alimentaire végétalien drastique. Elle avait fréquenté l'Université de Leeds au Royaume-Uni avant de déménager à l'étranger, pour finalement s’installer à Bali en 2024. Alors qu’elle séjournait au complexe hôtelier Sumberkima Hill, sur l’ile indonésienne, le personnel de l'hôtel a fait la découverte de son corps en décembre 2024.



Crédit : @Carolina.mariie

Un régime frugivore drastique

Comme le rapporte Remarkle-Mag, qui a relaté les faits, lorsqu’elle est arrivé dans l’établissement, le personnel s’est inquiété de son état de santé et notamment de la maigreur de la jeune femme : ils lui ont proposé d'appeler un médecin, mais elle a refusé et a demandé des instructions strictes : qu'on ne lui serve que des fruits. Ce n’est que trois jours plus tard que le personnel a retrouvé le corps sans vie de la jeune femme.

Crédit : @Carolina.mariie

Sur les réseaux sociaux, Karolina Krzyzak partageait son obsession pour son véganisme ainsi que pour son régime frugivore qui consistait à ne consommer que des fruits crus, en supprimant complètement les graisses, les protéines et les oméga-3. Ses parents l’avaient suppliée il y a quelques mois de retourner en Pologne pour se faire soigner, chose qu’elle a fait, mais après son retour à Bali, ses vieux démons l’ont rattrapée. Au moment de sa mort, les experts affirment qu’elle ne pesait pas plus de 30 kilos.

Si vous ou un proche souffrez de troubles du comportement alimentaires, il est primordial de se faire aider par des spécialistes.