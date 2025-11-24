Ne mettez surtout pas de film alimentaire sur vos aliments, voici pourquoi

Du film alimentaire autour d'une salade

Le film alimentaire est une méthode de conservation très répandue. Pourtant, elle ne devrait pas être utilisée. Voici pourquoi.

Le film alimentaire permet de conserver ses aliments et de les stocker au réfrigérateur tout en limitant le développement des bactéries. Cependant, cette méthode ne devrait pas être employée. C’est également le cas des ustensiles en plastique noir, que tout le monde utilise mais qui ne devraient pas être dans notre cuisine.

Du film plastique sur des alimentsCrédit photo : iStock

Selon Christophe Mercier-Thellier, microbiologiste et hygiéniste, le film alimentaire est dangereux pour notre santé et ne devrait pas être utilisé régulièrement.

“Le film alimentaire, ça devrait être interdit. C’est une horreur ! Le film alimentaire, c’est du PVC”, a-t-il déclaré à Maison & Travaux.

Un danger pour la santé

Mais pourquoi le film alimentaire est-il si mauvais ? En réalité, il peut être utilisé mais doit être évité dans la conservation des aliments gras. Si cette mise en garde est indiquée sur la majorité des paquets, la plupart des consommateurs l’ignorent. Il est également recommandé de ne pas mettre de film plastique en contact avec de la sauce, comme de la béchamel ou de la vinaigrette, car la composition du film est très mauvaise.

“Le gras extrait du phtalate, qui est un endocrinien puissant. Le film alimentaire est interdit, et c’est marqué par les fabricants sous la boîte, pour tout ce qui est contact avec des aliments”, a insisté Christophe Mercier-Thellier.

Du film alimentaireCrédit photo : iStock

Les alternatives au film plastique

Certains films alimentaires sont spécialement créés pour aller au micro-ondes ou sous l’eau bouillante. Mais si ce n’est pas indiqué dessus, ne le faites pas. Pour rappel, dans la majorité des cas, le film alimentaire est également à usage unique.

“Tout emballage entraîne des migrations. Pour limiter l’exposition à ces molécules, je conseille de réduire l’usage de ces emballages et leur durée d’utilisation. Des bouts de polymères peuvent en effet se détacher et passer dans les aliments ainsi que tous les additifs ajoutés au plastique selon les besoins du fabricant. Il y a aussi des risques liés aux contaminants du plastique”, a alerté Stéphane Firmin, enseignant-chercheur en toxicologie, à Notre Temps.

Pour conserver vos aliments sans risque pour votre santé, privilégiez les contenants hermétiques comme les bocaux en verre. Vous pouvez également utiliser du papier aluminium en prenant garde à ne pas le faire chauffer.

Source : Maison & Travaux
