Plus de 10 000 tonnes de nourriture sont jetées chaque jour en France, selon une étude

À l’occasion de la journée internationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire, Too Good To Go a dévoilé une nouvelle étude sur le sujet indiquant que plus de 10 000 tonnes de nourriture sont jetées chaque jour en France.

Ce lundi 29 septembre, l’application Too Good To Go a dévoilé une nouvelle étude sur le gaspillage alimentaire en France, à l’occasion de la journée internationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Chaque jour, 10 329 tonnes de nourriture sont jetées en France. Chaque année, les Français gaspillent 3,77 millions de tonnes de denrées encore consommables.

Selon des calculs effectués par BFMTV, 3,77 millions de tonnes jetées par an équivalent à 10 329 tonnes par jour, 430 tonnes par heure et 7 200 kilos par minute. En moyenne, chaque Fançais jette 19 kilos de nourriture par an, selon des chiffres du Courrier Picard.

Le gaspillage alimentaire baisse

Les ménages sont majoritairement responsables de ce gaspillage (35%). Cependant, la situation s’améliore puisque 40% du gaspillage provenait des ménages en 2022. Cette baisse du gaspillage alimentaire s’explique par la hausse des prix, qui pousse les consommateurs à planifier leurs repas à l’avance et à moins jeter les aliments. En plus de cela, les Français ont une vraie prise de conscience des enjeux environnementaux liés au gaspillage.

“Ces dernières années, nous avons assisté à une vraie prise de conscience de toutes les parties prenantes qui ont contribué à faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire, une véritable cause nationale. Et le résultat est là : le gaspillage alimentaire baisse et huit Français sur dix déclarent avoir adopté des comportements pour le réduire”, affirme Clémentine Lindon, porte-parole de Too Good To Go France à France 3.

Des solutions pour réduire le gaspillage

Selon une étude menée par Phenix, qui aide les entreprises à réduire le gaspillage, 8% de ce dernier est généré par la grande distribution. Les restaurants sont également impactés, notamment ceux qui proposent de la nourriture à emporter, bien qu’ils rivalisent d’astuces pour réduire le gaspillage alimentaire.

Au quotidien, il existe des astuces à mettre en place pour ne pas jeter des aliments encore bons. Prévoyez vos repas de la semaine en avance, faites une liste de courses précise avec les ingrédients nécessaires, ne vous laissez pas tenter par les promotions en magasin et pensez à utiliser les restes. Ainsi, vous jetterez moins de nourriture et diminuerez le gaspillage alimentaire.

Source : BFMTV
