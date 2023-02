Illettré, il décide d'apprendre à lire à 33 ans et raconte son parcours sur TikTok

Il n’est jamais trop tard pour commencer. Telle pourrait être la devise, dont la pertinence vient d’être une nouvelle fois prouvée, de ce jeune homme. Illettré, il a décidé de remédier à cela et de raconter son parcours inspirant sur TikTok, où il fait un carton.

Crédit : pcess609/ iStock

Oliver James fait partie des 21% d’adultes américains en situation d'illettrisme. À 33 ans, le jeune homme ne lisait pas assez bien pour pouvoir être indépendant professionnellement et personnellement.

« J’avais l’impression d’être limité. Je voyais des gens super doués et talentueux faire plein de trucs et je me disais : "Je pourrais le faire aussi". Mais ensuite, je paniquais, parce que je ne savais pas lire », raconte Oliver avec honnêteté, au média Brut.

Depuis tout jeune, Oliver James n’a cessé d’entendre les remarques et critiques sur son illettrisme. Des mots souvent durs à encaisser qui ont décidé l’Américain à prendre les choses en main : « Du coup, je me suis dit : "Il faut que ça s’arrête." J’ai compris que si je n’apprenais pas à lire, je ne pourrais pas vivre normalement ».

En lisant, « j’allais pouvoir vivre la vie que je souhaitais »

C’est avec plein de volonté et de courage que Oliver s’est plongé à corps perdu dans la lecture. Pour donner du poids à son action, le jeune homme a décidé de montrer son quotidien et ses progressions sur TikTok. À sa grande surprise, ses vidéos rencontrent depuis un grand succès, certaines d’entre elles ont même été vues plus de 40 000 fois.

Aujourd’hui, Oliver James parle de ses différentes lectures et recommande des livres à ses 131 000 abonnés. « Quand j’étais à l’école, on me disait que je ne valais rien parce que j’étais illettré. Mais ce n’était pas ce que je ressentais. Je me suis rendu compte qu’en m’offrant ce "pouvoir", j’allais pouvoir vivre la vie que je souhaitais », raconte Oliver.

Sur le réseau social, les internautes ne cessent de publier des commentaires touchants, encourageant au passage Olivier dans sa démarche. Cette année, Oliver s’est fixé comme objectif de lire 100 livres.