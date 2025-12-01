Un chasseur gagne un million d'euros alors qu'il chasse le cerf en jouant sur son téléphone

En pleine partie de chasse, un Américain est devenu millionaire en quelques minutes. Un énorme coup de chance qui va lui permettre de changer de vie.

C’est que l’on appelle avoir de l’instinct. Mercredi 26 novembre, un habitant du Kentucky a sans doute vécu l’un des plus beaux jours de sa vie. Et pour cause : il est devenu riche, très riche, grâce à un merveilleux coup de chance.

Il tente sa chance à la loterie…

Ce jour-là, cet Américain pratiquait la chasse à l’affût dans une forêt. Assis sur un mirador, à environ 10 mètres de haut, le chasseur attendait les cerfs.

En attendant leur apparition, ce dernier a commencé une partie de loterie en ligne sur son smartphone, rapporte UPI.

« J’étais sur mon mirador, assis là, et je me suis dit : “Pourquoi ne pas tenter ma chance ?” », se souvient le joueur auprès du média américain.

Problème : sa partie était constamment interrompue par des appels de sa famille.

« Ça m'énervait parce que mon téléphone se figeait et je ne pouvais plus jouer. Mon fils a essayé d'appeler, j'ai refusé (…) », explique-t-il.

…et gagne le jackpot

C’est dans ce contexte que le père de famille a remporté son premier gain de 1500 dollars (1300 euros). Malgré cette belle somme, il a continué à jouer dans l’espoir de rafler un plus gros montant. Une décision qui s’est avérée très lucrative quelques secondes plus tard.

Comme il le précise, son téléphone a émis un son semblable à un « grondement ».

« Je ne pouvais plus jouer. Je me suis dit : “C’est pas possible”, et l’écho résonnait dans les bois ».

Une fois le calme revenu, le chasseur a eu la bonne surprise de remporter 1,1 million de dollars (environ 950 000 euros). Au total, l’heureux gagnant avait misé 30 dollars (25 euros).

« Je n’arrivais pas à y croire (…) J’ai failli tomber du mirador », confie le principal concerné.

Avant d’ajouter :

« Il m’a fallu 50 ans pour devenir millionnaire d’un coup ! ».

Le joueur et son épouse vont utiliser cet argent pour acheter une nouvelle maison et faire plaisir à leur entourage.