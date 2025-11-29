Il gagne 3,3 millions d'euros à la loterie... et décide de le cacher à sa femme économe pour vivre dans le luxe

Un retraité japonais ayant raflé le jackpot à la loterie a eu une réaction étonnante : il a minimisé le gain remporté auprès de sa femme, ce qui l’a conduit à mener une double vie pour éviter qu’elle ne découvre la vérité.

Et vous, si vous remportiez le pactole, diriez-vous toute la vérité à vos proches ? Certaines nouvelles devraient parfois rester secrètes. C’est du moins ce qu’a estimé un retraité japonais qui a raflé la coquette somme de 600 millions de yens (environ 3 314 400 euros) à la loterie.

Crédit Photo : Shutterstock

Son épouse n’ayant pas le même rapport à l’argent que lui, il a préféré déformer la réalité, et a diminué le montant du gain remporté lorsqu’il lui a annoncé la bonne nouvelle, selon les informations du média nippon The Gold Online, relayées par le South China Morning Post et La Dépêche.

Une vie modeste

Cet homme de 66 ans, que l’on appelle «S», travaillait autrefois pour une grande entreprise manufacturière. Son épouse et lui vivent à Tokyo avec une pension mensuelle combinée de 300 000 yens (environ 1700 euros).

Si le couple n’est pas en proie à des difficultés financières, celui-ci connaît néanmoins de lourdes dépenses au quotidien en raison du coût élevé de la vie dans la capitale, et de l’éducation de ses deux enfants. Au cours de ces dernières années, les époux ont réussi à économiser 27 millions de yens (150 000 euros).

Le sexagénaire passait une partie de ses journées à lire le journal dans un café du quartier. Il avait pour habitude d’acheter quelques billets de loterie après le petit-déjeuner.

Crédit Photo : Getty Images

« Le nombre est tellement énorme »

Un jour, ce dernier a appris qu’il avait gagné une grosse somme, et qu’il devait se rendre à la banque.

« Cela me paraît irréel. Le nombre est tellement énorme que j’ai même un peu peur », a raconté l’heureux gagnant.

Au lieu de l'annoncer à sa femme, extrêmement économe et connue pour gérer leurs finances avec rigueur, S a décidé de garder cette rentrée d'argent inattendue secrète.

Crédit Photo : iStock

Selon ses dires, sa compagne lui a interdit de boire de la bière et l’avait obligé à acheter une voiture d’occasion après leur mariage. L’homme se plaignait souvent de son avarice et était gêné par son contrôle strict sur les finances.

C’est pour cette raison qu’il lui a fait croire avoir seulement gagné 5 millions de yens (environ 27 625 euros). Un gain visant à rénover la maison.

Une double vie teintée de culpabilité

Cependant, en secret, le retraité menait une vie fastueuse. S s’est offert une voiture de luxe, des séjours dans des stations thermales haut de gamme et a voyagé à travers le Japon, dépensant 18 millions de yens (environ 100 212 euros) en seulement six mois.

Pour éviter les soupçons, il prenait tous les jours le métro jusqu'au parking où il garait sa nouvelle voiture, portait de vieux vêtements et s'éloignait de son cercle social habituel.

Mais ce mode de vie parallèle a très vite engendré chez lui des sentiments de culpabilité et de solitude.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, il a consulté un conseiller financier et a fait le choix d’investir près de 500 millions de yens (environ 2 764 225 euros) de sa cagnotte dans une assurance, désignant sa compagne et ses enfants comme bénéficiaires.

Il espère que cet argent assurera la sécurité de sa famille après son décès. Nous ne pouvons qu’imaginer la réaction de l’épouse en découvrant la vérité…