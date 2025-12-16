Elle gagne au loto et choisit 1000 dollars par semaine à vie plutôt que 1 000 000 dollars tout de suite, les internautes la traitent d'idiote

La jeune femme a remporté la loterie avec à la clé, 1000 dollars par semaine à vie. Son gain a fait débat sur les réseaux sociaux.

Elle remporte une somme à vie

C’est le genre de pause au travail qu’on aimerait tous vivre. Brenda Aubin-Vega est une jeune montréalaise d’une vingtaine d'années. Alors qu’elle prenait une pause, la jeune femme en a profité pour acheter deux tickets de son jeu préféré, Gagnant à vie.

Bien installée, Brenda Aubin-Vega s’est mise à gratter ses tickets. C’est là qu’elle a découvert trois symboles de tirelire dans un même jeu, signifiant qu’elle avait gagné. Oui, mais quelle somme ? La jeune femme a alors vérifié le gain associé à sa victoire. Elle s’est aperçue qu’elle venait de remporter 1000 dollars par semaine à vie.

Un choix qui fait débat sur les réseaux sociaux

Crédit photo : jenifoto/ iStock

Lorsqu’elle a découvert le montant qu’elle avait gagné, Brenda Aubin-Vega avait du mal à y croire : « Je n'en croyais pas mes yeux ! J'ai vérifié mon billet encore et encore », a-t-elle raconté. Son premier réflexe, appeler son père pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Rapidement dépassée par les événements, Brenda Aubin-Vega a décidé de prendre le reste de sa journée afin de pouvoir réfléchir calmement. Il faut dire que la jeune montréalaise avait un choix à faire. Comme le lui permet le jeu Gagnant à vie, Brenda Aubin-Vega devait choisir entre une rente viagère de 1000 dollars par semaine ou un prix forfaitaire d'un million de dollars.

La gagnante a finalement opté pour les 1000 euros jusqu’à la fin de ses jours. Avec cet argent, la Montréalaise prévoit d’acheter une maison. Après l’annonce de cette victoire, le choix de Brenda Aubin-Vega a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : payphoto/ iStock

De nombreux internautes n’ont pas compris pourquoi elle n’avait pas choisi le million de dollars directement. D’autres ont défendu ce choix, judicieux selon eux : « Un peu de lucidité aussi. Peut-être sait-elle qu'elle dépenserait le million rapidement. Peut-être a-t-elle pris une décision financière judicieuse, en accord avec sa personnalité », juge un internaute. En optant pour ce choix, Brenda Aubin-Vega s'assure de ne pas dilapider tout son argent d'un coup comme le font souvent les gagnants à la loterie. Les internautes soulignent aussi qu'elle n'aura pas à se soucier d'amis perdus de vue qui risqueraient de lui demander de l'argent.

Brenda Aubin-Vega touchera 52 000 dollars par an et atteindra le million au bout de vingt ans. L'espérance de vie des femmes étant de 84,8 ans au Canada, on peut estimer que la gagnante pourrait toucher 4,3 millions de dollars en tout.