Ils remportent un million d'euros à la loterie pour la... deuxième fois en 7 ans

Incroyable mais vrai : un couple britannique a remporté pour la deuxième fois le jackpot à la loterie.

Richard et Faye Davies, un couple originaire du Pays de Galles, sont nés sous le signe de la chance.

Aussi fou que cela puisse paraître, les époux âgés d’une quarantaine d’années viennent de rafler pour la seconde fois le jackpot à la loterie nationale, rapportent plusieurs médias.

« Nous savions que les chances que cela se produise étaient infimes. Mais nous sommes la preuve que si vous y croyez, tout est possible », ont indiqué les heureux gagnants dans un communiqué.

Ils gagnent un premier million en 2018…

Cette histoire, digne d’un film, a commencé en 2018. À l’époque, Richard et sa compagne ont participé au tirage de l’EuroMillions.

Dans la foulée, le Gallois a fait vérifier son ticket dans un café, où il a découvert qu’il avait gagné quelque chose grâce à la réaction de la caissière. Celle-ci lui a alors révélé que son gain était très important.

C’est dans ce contexte que le joueur a découvert la somme remportée : 1 million de livres sterling (soit environ 1 142 455 euros).

Après être devenus millionnaires, Richard et sa femme ont tout de même continué à acheter des jeux de hasard. Bien leur en a pris, puisque la chance a de nouveau frappé à leur porte, sept ans plus tard.

Crédit Photo : National Lottery

…et remportent le second sept ans plus tard

Le 26 novembre dernier, les Britanniques ont remporté un autre gain d’un million de livres sterling. Cette fois, le couple est devenu millionnaire grâce à quatre tirages consécutifs du Loto. Sans réelle surprise, Richard et Faye sont tombés des nues.

« Je découvre que j'ai pu récolter plusieurs bonus pour mon tirage. Je demande à ma femme si je ne suis pas en train de rêver. Elle confirme tout de suite que pour la deuxième fois, nous avons remporté le million », se souvient le quadragénaire.

Crédit Photo : National Lottery

Les vainqueurs vont utiliser cet argent tombé du ciel pour se faire plaisir.

« La première fois, on a offert des voitures, on a fait don d'un minibus à l'équipe de rugby locale et on a fait de notre mieux pour aider nos amis et notre famille. Tout était nouveau et c'était formidable de pouvoir faire une différence », confie Richard.

Avant d’ajouter :

« Cette fois-ci, qui sait, nous prendrons notre temps et profiterons de l'instant présent ».

Un beau programme !