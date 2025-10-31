Deux étudiants profitent d'une faille dans le remboursement des billets de train et gagnent... 160 000 euros

Deux étudiants chinois qui vivaient au Royaume-Uni ont repéré une faille dans le remboursement des billets de train. Ils ont profité de ce problème dans le système pour gagner de l’argent et ont récolté plus de 160 000 euros.

Li Liu et Wanqing Yu sont deux étudiants chinois âgés respectivement de 26 et 25 ans qui vivent en colocation à Leeds, en Angleterre. En 2021, ils ont découvert une faille dans le remboursement des billets de train. En effet, ils ont remarqué qu’il était possible de se faire rembourser un billet pour un train en retard... sans avoir été à bord. Contrairement à cette astuce méconnue qui permet de prendre le train gratuitement, leur démarche n'était pas légale.

Pendant près de deux ans, les étudiants ont profité de cette faille pour gagner de l’argent. Ils réservaient des billets de train en ligne massivement puis demandaient leur annulation afin d’être remboursés. Mais dès qu’un train réservé affichait un retard, ils se servaient de leur réservation initiale pour demander le remboursement de leur billet. Le système ne croisait pas les informations et ne vérifiait pas que le billet en question avait été annulé. Ainsi, les étudiants recevaient un double remboursement.

Ils ont gagné plus de 160 000 euros

Li Liu et Wanqing Yu ont profité de cette faille pendant près de deux ans, ce qui leur a permis de gagner plus de 160 000 euros. Pour être difficilement traçables, ils ont rivalisé d’idées. Ils ont enregistré leurs billets de train sous différents profils en inventant sept identités fictives, ont acheté 20 cartes SIM pour donner des numéros de téléphone différents et ont ouvert plusieurs comptes bancaires. De cette façon, comme l’indique Le Parisien, ils ont pu se faire passer pour différents voyageurs, demandant des remboursements sans cesse.

Cependant, ce stratagème a été découvert par la police britannique des transports, qui a remarqué une certaine répétition dans les remboursements des trains et a fini par retrouver la trace des deux étudiants, qui ont été arrêtés.

Une peine de prison

Li Liu et Wanqing Yu ont été jugés au tribunal de Leeds le 22 octobre 2025. Ils ont plaidé coupable pour leur fraude.

“Vous avez identifié une faiblesse dans le système et, entre vous, vous en avez abusé. Il y a eu une certaine sophistication : vous avez créé de fausses identités et un grand nombre de comptes bancaires afin de dissimuler votre implication dans la fraude”, a déclaré le juge devant le tribunal de Leeds, selon des propos rapportés par The Mirror.

Finalement, Li Liu a écopé de 30 mois d’emprisonnementn tandis que Wanqing Yu, qui était moins impliquée dans l’affaire, ne prendra que17 semaines.