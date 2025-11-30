Elle vole un demi-million d'euros à son patron pour payer un marabout afin de récupérer son ex

Une femme en train de consulter un téléphone portable tout en tapant sur le clavier d'un ordinateur

Pour récupérer son ex-compagnon, une secrétaire n’a pas hésité à voler un demi-million d’euros à son patron pour payer un marabout.

C’est une histoire à peine croyable. Direction la Suisse, où une ancienne secrétaire de 34 ans a été jugée mardi 25 novembre pour un délit pour le moins étonnant.

À l’issue de son procès, la mise en cause a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour abus de confiance et détournement de fonds aux dépens de son employeur.

Aussi fou que cela puisse paraître, l’argent dérobé dans les caisses de l’entreprise a servi à financer les services d’un marabout, rapporte le média 24 heures.

Palais de justice Crédit Photo : iStock

Elle consulte un marabout pour reconquérir son ex…

Les faits remontent à l’hiver 2022. À l’époque, la trentenaire travaillait dans une agence immobilière située dans le canton de Valais.

La jeune femme a sombré dans le chagrin à la suite d’une rupture amoureuse. Elle a alors eu l’idée de se rapprocher d’un marabout « afin de faire revenir l’être aimé », peut-on lire dans l’acte d’accusation.

D’abord, la Suissesse a utilisé son propre argent pour payer le « sorcier », qui réclamait la coquette somme de 464 500 francs suisses (environ 500 000 euros).

Une femme triste qui tient son visage entre ses mainsCrédit Photo : iStock

Celle qui voulait à tout prix reconquérir son ex-petit ami a rapidement manqué de moyens financiers. Elle a donc décidé de piocher dans les comptes professionnels de son employeur, dérobant des centaines de milliers de francs suisses en seulement un mois.

…et vole son patron pour y parvenir

L’assistante a effectué plusieurs virements frauduleux, ainsi que des retraits d’argent. Pour que son boss ne se doute de rien, elle lui a présenté un relevé « ne reflétant pas la situation bancaire telle qu'elle existait », selon l’enquête.

Mais l’agent immobilier s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas. Les sommes détournées ont été versées sur « des comptes détenus des ressortissants africains, majoritairement guinéens », soulignent nos confrères.

Main d'une femme qui retirer des francs suisses à un distributeurCrédit Photo : iStock

À la barre, l’accusée a reconnu les faits et fait part de son intention de rembourser son collaborateur.

« Ce n’est pas un dossier très courant (…) Si vous avez à nouveau affaire à ces gens, allez voir la police », a déclaré le juge.

Source : 24 heures
