Ils quittent leur Airbnb en laissant une facture d'électricité de 1300 euros après avoir... miné des cryptomonnaies pendant 3 semaines

Le propriétaire d’un logement sur Airbnb a découvert avec stupéfaction sa facture d’électricité d’un montant de 1300 euros. En fouillant un peu, il a découvert que les locataires fabriquaient de la cryptomonnaie.

Des locataires qui coûtent cher

Mettre en location un logement sur Airbnb n’est pas sans risque. Aux États-Unis, un propriétaire a eu la surprise de découvrir que la facture d’électricité de sa location avait atteint les 1500 dollars, soit 1300 euros. Ses locataires ne sont pourtant restés que trois semaines. Naturellement, l’hôte s’est posé des questions.

Pour en savoir plus, il a visionné les caméras de surveillance placées à l’extérieur de la location. Le jour du départ, les locataires ont quitté les lieux en repartant avec dix ordinateurs. Mais ce n’est pas tout, puisque le malheureux propriétaire a également aperçu des rigs de minage.

Crédit photo : Tetiana Strilchuk/ iStock

« Un rig de minage est un super ordinateur, optimisé afin de fonctionner 24h/24h pour miner des cryptomonnaies (et donc réaliser des calculs pour résoudre des problèmes cryptographiques) », renseigne le site Finance Héros.

Un attirail pour fabriquer de la cryptomonnaie

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

En réunissant tous ces éléments, le propriétaire en est venu à la conclusion que ses locataires avaient profité de leur séjour pour installer tout leur attirail et miner de la cryptomonnaie. Les ordinateurs et les rigs de cryptomonnaie tournaient non-stop à plein régime.

En dix heures par jour, les dix ordinateurs installés consommaient ainsi 600 Watts. À cela, il faut ajouter les rigs ainsi qu’une borne de recharge, et voici que le compteur d’électricité s’emballe. La facture est salée mais le propriétaire a catégoriquement refusé de payer les 1500 dollars dus.

Finalement, il est parvenu à convaincre les locataires de payer la facture. Pour éviter une autre mésaventure de ce genre, le propriétaire, sur les conseils de Airbnb, a mis à jour son règlement intérieur. Dorénavant, il interdit aux voyageurs de recharger leur véhicule sur la borne et de s’adonner à toute autre activité de minage.

En France, miner de la cryptomonnaie avec son propre matériel informatique est légal. Cependant, il est obligatoire de déclarer les bénéfices engendrés auquel cas les responsables risquent une amende 750 euros par compte.