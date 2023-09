Cryptomonnaie : 95% des NFT ne valent plus rien suite à une chute vertigineuse de leur valeur

Même si vous n'en n'avez jamais possédé, vous avez sûrement déjà entendu parler des NFT. Ces jetons non fongibles ne peuvent être échangés qu'avec des actifs de valeur identique. Pour les désigners, on parle également de cryptomonnaie. Aujourd'hui, on évoque leur disparition progressive. De plus, une récente étude indique que leur valeur est proche de 0.

Une chute vertigineuse

Les NFT ne valent plus rien, ce sont des experts qui l'affirment. En effet, des chercheurs du secteur ont publié un rapport qui ne va pas rassurer les détenteurs de cette cryptomonnaie. Intitulé "Dead NFTs : The Evolving Landscape of the NFT Market", ce document a été révélé par le magazine "Rolling Stone".

Rédigé par NFT Scan et CoinMarketCap, il précise avoir basé ses analyses sur 73 257 collections. La mauvaise nouvelle, c'est que 69 795 affichent aujourd'hui une valeur boursière nulle. Ainsi, le rapport conclut que seulement 5 % des NFT valent encore quelque chose.

De nombreux investisseurs ont perdu gros

Malheureusement, ce n'est pas le seul constat négatif de cette étude réalisée par des chercheurs du secteur. D'après eux, 23 millions d'investisseurs détiennent ces jetons non fongibles sans valeur. Ils sont donc très nombreux à avoir perdu de l'argent avec cette cryptomonnaie qui annonçait, pourtant, un si bel avenir.

Concernant les meilleures collections de NFT, le rapport indique que le prix actuel moyen n'excède pas 10 $.

Crédit photo : journal du coin

Un phénomène inattendu, mais bien réel

Ainsi, l'article publié dans la revue "Rolling Stone" évoque une réalité qui a tout intérêt à être prise en compte. Car depuis ses débuts, la cryptomonnaie a suscité beaucoup d'entrain sur son marché. Des transactions par millions ont été réalisées et beaucoup se sont révélées très rentables. Cette euphorie grandissante a alors poussé les investisseurs à oublier qu'un tel marché peut se révéler très risqué. Les investissements se révélant particulièrement importants, les pertes constatées peuvent être colossales.

À savoir qu'en 2022, les NFT ont représenté plus de 4 milliards de dollars de transactions sur le marché mondial. La chute a donc été d'autant plus terrible.

Cet été, un NFT du premier tweet du fondateur de X (anciennement Twitter), affichait une offre d'ouverture de 1$. Finalement, Sina Estavi l'a acheté pour 2.9 millions de dollars. Problème, cet investisseur n'a pas obtenu d'offre proche du montant qu'il a déboursé. Suite à ses nombreuses et vaines tentatives de doper le NFT, Sina Estavi n'a eu d'autre choix que de s'en débarrasser avec une offre d'ouverture qui n'était que de 1.13$. On peut bel et bien parler d'une chute de valeur vertigineuse.

Finalement, la plus grosse enchère a atteint 3 000 dollars. Malheureusement pour cet investisseur, nous sommes encore très loin du montant investi.

Les experts imputent cette perte de valeur au manque de réglementation

Aujourd'hui, d'après les dernières informations du secteur, le prix moyen des NFT a baissé de 92%, et ce, depuis mai 2022. Pour expliquer ce phénomène, certains experts évoquent les multiples escroqueries qui entourent la cryptomonnaie. Car la différence avec les actions et obligations, c'est le fait que les négociations concernent des actifs financiers non réglementés. Les règles qui s'appliquent aux autres produits du marché ne s'appliquent donc pas à ces jetons non fongibles. Ainsi, le rapport conclut que la chute de valeur serait due au manque de réglementation.