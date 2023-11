McFly, Carlito et Joyca rachètent et rénovent la maison la moins chère de France, la transformation est bluffante

À Bizeneuille, dans l’Allier, un groupe de YouTubeurs très célèbres a acheté la maison la moins chère de France, dans le but de la rénover et de l’offrir à des personnes dans le besoin.

Si vous êtes un fan des contenus vidéos sur YouTube, vous connaissez sûrement le duo McFly et Carlito, ainsi que Joyca. Toujours à la recherche d’idées innovantes et fédératrices pour leur vidéos, les trois youtubeurs ont mis en lumière un village de 300 âmes dont personne n’avait entendu parler, et ce pour la bonne cause !

Crédit photo : YouTube / McFly et Carlito

Et dire que tout est parti d’un simple pari ! McFly et Carlito proposent une partie de jeu vidéo à Joyca ! Ce dernier la perd et a ainsi pour gage d’acheter une maison, et pas n’importe laquelle : la maison la moins chère de France. Ils trouvent alors une maison délabrée de 60 mètres carrés, au prix de 4000 euros, située dans le village de Bizeneuille, dans l’Allier.

Ils contactent alors l’agente immobilière et Joyca achète la maison en question. Les trois amis décident de rénover la maison, puis de l’offrir à une personne nécessiteuse. Le défi est donc lancé et les travaux vont durer pas moins de deux ans !

Des habitants séduits par le projet des youtubeurs

“Cette maison était délaissée et inhabitée depuis une quarantaine d’années. Les nièces de l’ancienne propriétaire en avaient hérité, mais elles ne venaient jamais. On avait même essayé de la racheter pour la raser et refaire le bourg, mais on n’avait pas pu, car elle est près d’une église classée et il fallait l’autorisation des bâtiments de France. Donc les nièces l’avaient mise en vente”, confie Daniel Collinet, maire du village et vedette surprise de la vidéo des youtubeurs, auprès de Ouest-France.

En effet, le projet des vidéastes a mis la lumière sur une commune qui n’est pas habituée à voir autant de caméras dans ses contrées. Curieux, les habitants ont assisté au tournage et à la rénovation de la maison. Le projet a tout de suite séduit la population locale, surtout que les youtubeurs ont fait travailler des entreprises locales pour leurs travaux.

Après deux ans de travaux, la fin de chantier a été célébré au mois de juillet 2023, dans la joie et la bonne humeur, mais aussi dans le plus grand secret, afin d’en faire profiter les habitants de Bizeneuille.

S’ils comptaient offrir la maison à des personnes nécessiteuses, les YouTubeurs ont finalement donné les clés de la bicoque à la Croix Rouge ! De leur côté, McFly, Carlito et Joyca ont eu le droit à une plaque à leur nom dans le village, qui a bénéficié d'un sacré coup de projecteur avec ce projet !