Ils s'apprêtent à jeter le piano de leur grand-mère avant d'apprendre qu'il vaut... 25 000 euros

À Rouen, une famille a failli se débarrasser d’un impressionnant piano en acajou, qui trônait dans le salon de sa grand-mère, sans savoir que cet objet de valeur était estimé... à 25 000 euros.

Quand on reçoit un héritage ou que nos grands-parents sont placés en maison de retraite, il n’est pas toujours évident d’estimer et de savoir quoi faire de leurs biens. C’est ce qui est arrivé à une famille à Rouen. Lorsque son aïeule a été placée en maison de retraite, cette famille a dû trier tous les biens de la vieille dame, dont un imposant piano qui trônait dans son salon comme élément de décoration. Mal accordé, cet instrument de la marque Erard a une taille impressionnante.

En premier lieu, la famille a contacté un commissaire-priseur qui a estimé la valeur du piano à 800 euros. Après l’avoir proposé plusieurs fois en salle des ventes, l’objet est revenu à la famille six mois plus tard. Cependant, personne n’avait assez de place pour stocker cet instrument hors normes.

Un piano d’une grande valeur

Ainsi, la famille a décidé de se débarrasser du piano en faisant un don à l’école de musique d’Yvetot. Mais au dernier moment, un oncle a voulu faire appel à un expert pour estimer ce piano une dernière fois et n’avoir aucun regret. Une bonne idée puisqu’avec son numéro de série, la famille a découvert que ce piano n’était pas n’importe quel instrument.

En retrouvant l’ancien propriétaire du piano dans les archives de la marque, la famille a appris que l’instrument a appartenu à Isaac Strauss, un violoniste, chef d’orchestre et compositeur français du 19ème siècle. Il s’agit de l’arrière-grand-père de Claude Lévi Strauss et un ancêtre d'Emmanuel Todd, deux anthropologues célèbres. Ce piano historique et d’une grande valeur a été estimé à 25 000 euros. Il a été entièrement restauré et remis à neuf et est maintenant proposé à la vente.

“C’est compliqué de donner une estimation, il y a la valeur sentimentale et c’est un piano de collection. Mais s’il faut lui donner un prix, ça serait entre 20 000 et 25 000 euros. Si on l’affiche plus cher, on n'est vraiment pas sûr qu’il parte, or, c’est ce que veut la famille”, a expliqué Bérengère Romet, experte et réparatrice de piano.

Depuis cette découverte, la famille cherche à vendre ce précieux instrument à des collectionneurs ou à une fondation. Alors que le marché du piano est en crise, cet objet ne trouve pas d’acheteur pour l’instant, notamment à cause de ses dimensions imposantes.