Inde : cet homme n'a pas baissé son bras depuis 10 ans (et ce n'est même pas le record du monde)

En Inde, un homme affirme ne pas avoir baissé son bras depuis 10 ans en signe de respect envers son Dieu.

Dans une vidéo qui retient l'attention sur Reddit, l'homme est interviewé avec l'aide d'un traducteur, tout en gardant son bras levé pendant tout ce temps, bien sûr. Au cours de la conversation, il explique notamment qu'il garde son bras levé pour que Dieu le remarque. L'interlocuteur est, sans surprise, intrigué par les aspects pratiques du fait de garder son bras en l'air pendant dix ans. Mais l'homme semble en fait très détendu, déclarant que « dormir n'est pas un problème » et qu'il « ne le remarque même plus » parce que son bras est maintenant « insensible ».

Lorsqu'on lui demande combien de temps il va continuer, le traducteur répond : « il n'a encore rien décidé, mais il pourrait le garder comme ça toute sa vie. Il n'a pas encore décidé, il ne pense pas à l'avenir, il vit juste dans le présent ». L’homme utilise son autre bras pour effectuer ses tâches du quotidien et avoue tout de même n’avoir aucune force dans le bras qui reste à la verticale. Forcément, cette endurance particulièrement impressionnante a de quoi surprendre et les internautes des quatre coins du monde restent bouche bée.

Si vous trouvez cela incroyable, sachez qu'un homme du nom d'Amar Bharati lève la main depuis plus de 45 ans et ne prévoit pas de la baisser de sitôt. D’ailleurs, il ne vaudrait mieux pas qu’il essaye car s’il tentait d'abaisser son bras, cela pourrait provoquer des lésions nerveuses permanentes et une perte de circulation.

Un homme garde son bras en l’air depuis 45 ans

Tout a commencé alors qu'il travaillait dans une banque en Inde, ce mari et père de trois enfants a soudainement opté pour un changement radical de style de vie en consacrant sa vie entière à Shiva, une divinité hindoue. Afin de servir véritablement ses croyances religieuses, il a eu une idée : il lèverait sa main et ne la baisserait jamais. « Je ne demande pas grand-chose. Pourquoi nous battons-nous entre nous, pourquoi y a-t-il tant de haine et d'inimitié entre nous ? Je veux que tous les Indiens vivent en paix. Je veux que le monde entier vive en paix » a-t-il déclaré.

