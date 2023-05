« J'ai 21 ans et ma 'fille' a 15 ans », elle se bat au quotidien car personne ne la croit

Une jeune Américaine a récemment fait part de sa difficulté à faire comprendre aux autres qu’elle s’occupe de sa petite sœur, dont elle est la tutrice depuis le décès de leurs parents.

Élever un enfant traversant l’adolescence alors que l’on vient à peine d’en sortir, c’est un défi qui n’est pas à la portée de tous.

C’est pourtant la vie que mène Hunter Nelson, une jeune américaine qui a déjà la lourde responsabilité de s’occuper d’une ado alors qu’elle n’est âgée que de 21 ans.

Ayant obtenu la tutelle de sa petite sœur de 15 ans, Hunter a dû en effet grandir un peu plus vite que les autres, pour être à la hauteur de cette tâche immense.

Crédit photo : @hunterenelson / Capture d'écran TikTok

À 21 ans, elle élève seule sa petite sœur et personne ne la croit

La jeune femme a raconté son quotidien sur TikTok, en expliquant notamment que certaines personnes ne la prenaient « pas au sérieux » lorsqu’elle affirmait élever une adolescente.

Dans une récente vidéo publiée sur le réseau social, Hunter partage ainsi ses inquiétudes au sujet de la faible différence d’âge qui existe entre elle et cette enfant qu’elle élève, sans jamais mentionner le fait que celle-ci n’est autre que sa… sœur. Ce qui a bien évidemment interloqué ses abonnés.

Certains de ces derniers ont ainsi émis des doutes quant à la véracité de son histoire, soulignant (à juste titre) qu’il était impossible qu’elle n’ait que 6 ans d’écart avec son enfant.

Hunter a donc publié une seconde vidéo dans laquelle elle clarifie sa situation.

« J’ai récemment demandé la tutelle de ma sœur parce que notre père est décédé en 2015 et sa mère est décédée il y a quelques mois (…) Je pensais que la meilleure façon de garder ma sœur en sécurité, heureuse et de répondre à tous ses besoins et désirs était de déménager dans un autre État et de vivre avec moi », a ainsi expliqué la jeune femme dans cette vidéo visionnée plus de 2 millions de fois.

Hunter a par ailleurs expliqué à quel point il était difficile pour certains de croire ses paroles et sa situation, à commencer par les enseignants de sa sœur.

« J’ai 21 ans et ma ‘fille’ 15 ans, les professeurs de son école refusent de me prendre au sérieux (…) Ce n’est pas parce que je suis jeune qu’ils ne peuvent pas me prendre au sérieux. Les gens doivent s’en rendre compte ! », a pesté la jeune femme qui a tout de même reçu beaucoup de messages de soutien et de félicitations.