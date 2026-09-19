La porte se bloque, un député reste coincé 13 heures dans les toilettes du Parlement

En Belgique, un député a vécu une mésaventure dont il se serait bien passé : il est resté enfermé toute une nuit dans les toilettes du Parlement flamand.

Imaginez rester enfermé plusieurs heures dans les WC sur votre lieu de travail. Sur le papier, cette situation donne déjà des sueurs froides. C’est pourtant ce qui est arrivé à Frédéric Erens, un député flamand d’extrême droite.

Un député se rend aux toilettes du Parlement flamand…

L’incident s’est produit dans la nuit du 15 au 16 septembre, dans un bâtiment du Parlement flamand à Bruxelles, rapporte le média belge HLN. Que s’est-il passé ?

Après une réunion, l’élu de 58 ans s’est rendu aux toilettes avant de rentrer chez lui, aux alentours de 17 heures.

Le hic ? La petite pause au cabinet s’est avérée plus longue que prévu. En cause : au moment de sortir, le verrou de la cabine s’est tout simplement bloqué, et Frédéric Erens s’est retrouvé bloqué à l’intérieur de cet espace étroit.

L’homme politique n’avait aucun moyen de prévenir qui que ce soit, car il n’avait pas son téléphone portable sur lui. Il espérait alors que les gardes du Parlement effectueraient une dernier ronde.

Problème : personne n’est venu à sa rescousse, et le «prisonnier» n’a pas eu d’autre choix que de prendre son mal en patience… jusqu’au petit matin.

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… et reste coincé pendant 13 heures

Mais Frédéric Erens s’est vite aperçu qu’il étouffait dans les WC en raison d’une forte chaleur.

Comme le précisent nos confrères, les toilettes du Parlement sont équipées de portes coupe-feu qui laissent passer très peu, voire pas du tout, d’air. Face à cette situation, il a dû improviser avec les moyens du bord pour pouvoir respirer.

« J'ai dû jouer les MacGyver. Avec un objet métallique que j'ai trouvé dans les toilettes, j'ai fait deux trous dans la porte, un en haut et un en bas, afin de faire entrer de l’oxygène », a-t-il expliqué.

Le lendemain, une équipe de nettoyage a remarqué sa présence. L’élu a finalement été libéré à 6 heures du matin à l’aide d’un pied-de-biche, après avoir passé 13 heures coincé dans les toilettes.

Il a ensuite été conduit à l’hôpital pour une examen, avant de pouvoir rentrer chez lui. Une enquête interne a été ouverte pour examiner les circonstances de l’incident et prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise.