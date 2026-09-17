Ce «chasseur de squatteurs» les déloge en s'installant avec eux et en rendant leur vie insupportable jusqu'à ce qu'ils partent

Aux États-Unis, un homme a vu la maison de sa mère être occupée par des squatteurs. Pour les faire fuir, il a décidé de vivre avec eux et de leur rendre la vie impossible.

Quand un squatteur occupe illégalement un logement, sans autorisation et sans payer de loyer, il peut sembler impossible pour les propriétaires de le déloger. Pour récupérer leur bien, ces derniers doivent engager une procédure judiciaire qui peut être longue et coûteuse et pendant ce temps, le squatteur continue d’occuper le logement, entraînant parfois des dégradations.

Pour faire fuir les squatteurs, certains propriétaires décident de faire justice eux-mêmes, bien que cela soit interdit par la loi, comme cet homme qui a jeté les affaires des SDF qui squattaient son logement dans la rue.

Une femme occupe la maison illégalement

De son côté, Flash Shelton n’a pas employé la manière forte mais la ruse. Tout a commencé lorsque sa mère a décidé de mettre sa maison en location après le décès de son mari. Elle a été contactée par une femme qui souhaitait louer le logement mais au lieu de payer un loyer, elle a proposé d’effectuer des réparations et de s’occuper de la maison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Crime+Investigation UK (@crimeinvestigationuk)

Malgré le refus de la mère de Flash Shelton, la femme s’est installée dans le logement et s’est fait livrer des meubles. En voyant cela, le fils de la propriétaire a contacté le shérif local qui lui a avoué qu’il était impossible de faire sortir la femme, déjà installée dans la maison, et qu’il fallait passer par le tribunal.

Comme Flash Shelton ne voulait pas dépenser d’argent dans une bataille judiciaire, il a pris les choses en main et a fait preuve de logique pour déloger l’intruse. Comme la femme occupait la maison illégalement, il a décidé de mettre l’habitation en location pour la louer lui-même. Sa mère lui a fourni un bail afin qu’il soit dans les règles et que la situation ne lui retombe pas dessus.

La suite après cette vidéo

Il vit avec la squatteuse

C’est ainsi que Flash Shelton s’est installé dans la maison de sa mère, avec la squatteuse. Il a installé des caméras à l’intérieur de l’habitation et a provoqué de petits désagréments jusqu’à ce que la femme trouve cela insupportable. Il faisait par exemple des travaux bruyants et gênants et faisait beaucoup de bruit la nuit et le matin.

“Je n’ai fait que m’installer comme squatteur et retourner la situation contre eux. Je n’emploie pas la force et je ne fais de mal à personne. Je ne les mets pas à la porte”, a-t-il déclaré à CBS News.

Cet homme n’est pas le seul à avoir employé cette méthode puisqu’un autre propriétaire a décidé de loger avec ses squatteurs dans le but de les faire partir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A&E (@aetv)

La femme a finalement fait ses valises et a quitté la maison. Grâce à cette méthode, Flash Shelton a réussi à expulser une douzaine de squatteurs l’année dernière. Il a profité de son succès pour lancer une émission de téléréalité dans laquelle on le voit confronter des squatteurs et a lancé une pétition afin de modifier la législation sur le squat pour le rendre illégal.