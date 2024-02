« Je ne viendrai pas demain » : ces époux gagnent le jackpot à la loterie et quittent leur travail quelques minutes plus tard

Un sexagénaire et sa femme ont tout quitté pour prendre une retraite bien méritée, après avoir gagné le jackpot à la loterie. Une chance qui arrive à point nommé pour le couple qui avait besoin de souffler après plusieurs années de bons et loyaux services.

Tony Hedley, 68 ans, est camionneur depuis plus de 40 ans. Originaires de Newcastle, Tony et sa femme Christine ont participé à la People's Postcode Lottery dans laquelle les participants jouent leurs vingt codes postaux à la loterie, explique la BBC. Grâce à leurs numéros, Tony et Christine ont remporté le jackpot de 166,666£, soit 195 000 euros.

Le camionneur était sur la route lorsqu’il a reçu un appel. Tony s’est alors arrêté sur le bas-côté pour y répondre. À l’autre bout du fil, les responsables de la loterie ont indiqué à Tony qu’il venait de remporter le jackpot de plusieurs milliers de Livres sterling.

Tony n’en croyait pas ses oreilles et est resté assis dans son camion durant quelques instants avant de prendre une décision sur le point de changer sa vie.

Le couple s’offre une retraité bien méritée

Quelques minutes plus tard, Tony a appelé son employeur et lui a dit : « Je ne viendrai pas demain et c'est mon dernier jour de travail ». Pour The Independant, Tony détaille : « Je suis rentré au dépôt, j'ai garé le camion et mon manager m'a dit : "Espèce de chanceux", il m'a serré la main et m'a souhaité tout le meilleur ».

Christine, professeure adjointe, a également eu du mal à accepter la bonne nouvelle lorsque les responsables de la loterie lui ont remis le précieux sésame : « Je ne pouvais pas y croire. J'ai simplement pleuré. C'est toujours aussi incroyable. Je me réveille le matin et je me demande : ‘Est-ce que j'ai rêvé de ça ?’ ».

Christine & Anthony both won £166,666 playing with their #Newcastle postcode ?



Trucker Anthony was hard at work when we came knocking on their front door, so he pulled onto the side of the road to answer a very special video call from his wife Christine & Judie ?



T&Cs apply pic.twitter.com/HQODPfrU4c — Postcode Lottery (@PostcodeLottery) February 12, 2024

Aussitôt après avoir gagné, le couple a pris une retraite bien méritée. « J'ai travaillé toute ma vie et je pense qu'il est temps pour moi de faire une pause. Quand ils ont révélé l'enveloppe, c'était tout simplement surréaliste », a fait savoir Tony.

Le couple a divers projets comme rénover leur salle de bain et leur jardin et s’offrir des vacances en Écosse. Tony et Christine comptent également gâter leurs proches, notamment leurs enfants et petits-enfants. « C'est agréable de savoir que nous pouvons simplement nous détendre et vivre notre vie maintenant », s’est réjouie Christine.