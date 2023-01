Une enseignante quitte son travail et change de vie, elle raconte qu'elle peut enfin payer ses factures et dormir la nuit

Aux États-Unis, une femme n’a pas hésité à quitter son poste d’enseignante pour préserver sa santé mentale. Depuis, elle mène une vie plus heureuse et plus stable financièrement.

Maggie Perkins, une Américaine âgée de 30 ans, vient de prendre la décision la plus importante de sa vie. Elle a fait le choix de quitter son travail d’institutrice pour commencer une carrière bien différente chez Costco, un club-entrepôt accessible par adhésion.

Crédit Photo : Maggie Perkins

Une démission salvatrice

Depuis, la jeune femme mène une vie plus heureuse et plus stable financièrement. Cette dernière a décidé de démissionner de son poste d’enseignante pour préserver sa santé mentale.

Celle qui était passionnée par l’enseignement était submergée par le travail : des semaines de 60 heures pour moins de 50 000 dollars (45 928 euros) par an. Pendant cinq ans, Maggie a enseigné dans des collèges et lycées publics et privés, principalement en Géorgie et en Floride.

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Aujourd’hui, la trentenaire s’épanouit professionnellement au sein du «service adhérents» du célèbre magasin américain.

«Nous avons grandi en allant chez Costco, et j'ai toujours su que les employés de Costco étaient bien traités et avaient une bonne qualité de vie. Alors quand un nouveau Costco a été construit dans ma ville, j'ai immédiatement postulé», a-t-elle confié à à Fox Business.

En décembre dernier, elle a partagé son histoire sur son compte TikTok et a recueilli plus de 4 millions de vues.

«Mon ancien job ne me manque pas du tout», avait-elle déclaré sous la vidéo. «Le nouveau rythme de ma vie professionnelle est tellement mieux maintenant, je ne suis plus malade ou épuisée comme avant».

Toujours selon ses dires, sa passion ne pouvait pas payer les factures et l’empêchait de dormir la nuit. Une chose est sûre : Maggie Perkins entrevoit enfin l’avenir.