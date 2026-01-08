« Je vous en supplie Donald » : le président Trump humilie Emmanuel Macron en plein discours

Donald Trump s’est ouvertement moqué d’Emmanuel Macron en l’imitant. Une humiliation pour le chef de l’État.

Mardi 6 janvier, Donald Trump a fait un discours devant les élus républicains de la Chambre des représentants, à Washington. Il a parlé d’une récente conversation qu’il a eue avec Emmanuel Macron sur les prix des médicaments, jugés trop bas en France.

Selon Midi Libre, les Américains paieraient en moyenne 2,5 fois plus cher pour des médicaments sur ordonnance par rapport aux Français.

Crédit photo : iStock

Pour réduire cet écart, Donald Trump aurait donc demandé à Emmanuel Macron d’augmenter le prix des médicaments sur ordonnance en France. Face à ces exigences, le président français aurait alors supplié le dirigeant américain de renoncer mais aurait fini par céder.

“Je vous en supplie, Donald’

Pour parler de cette conversation, Donald Trump a imité Emmanuel Macron en se moquant ouvertement de lui et en l’humiliant publiquement. Il l’a imité en prenant une voix geignarde et pleine de sanglots, comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur X.

🇫🇷🇺🇸 FLASH | Donald Trump SE MOQUE d’Emmanuel Macron, qui, selon lui, l’aurait supplié : "Donald, tu as un accord. J’aimerais augmenter le prix de mes médicaments sur ordonnance de 200% ou peu importe. Tout ce que tu veux, Donald, mais je t’en supplie, ne le dis pas à la… pic.twitter.com/yhB6R8BaD4 — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 6, 2026

“Je lui ai dit : “Emmanuel, si lundi tu n’as pas accepté tout ce qu’on demande, j’imposerai une taxe de 25% sur tous les produits qui viennent de France !” Il a répondu : “Non, non, non, vous ne pouvez pas faire ça !” J’ai rétorqué : “Si, je peux le faire, et je le ferai !” Emmanuel m’a dit : “Marché conclu Donald, j’adorerais augmenter le prix de mes médicaments sur ordonnance de 200 %. Ce serait un tel honneur. Tout ce que vous voulez, Donald, je vous en prie. Je vous en supplie, Donald”, a imité Donald Trump.

Un sujet sensible

Réélu président des États-Unis en novembre 2024, Donald Trump est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Ce n’est pas la première fois qu'il parle de ce sujet conflictuel avec Emmanuel Macron. En décembre dernier, le président américain a affirmé qu’il avait contraint le dirigeant français à céder sur ce dossier sensible.

Donald Trump aurait imposé ses exigences à Emmanuel Macron, qui aurait cédé. Cependant, cette version des faits a été démentie par l’Élysée et prouvée par la suite, puisque les prix des médicaments sont restés stables en France ces derniers mois.