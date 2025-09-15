Assassinat de Charlie Kirk : le suspect était en couple avec une personne transgenre, s'agit-il du mobile ?

Par ·

Tyler Robinson et Charlie Kirk

De nouveaux éléments de la vie de Tyler Robinson, assassin présumé de Charlie Kirk, ont été révélés par les autorités américaines.

L'enquête sur l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, abattu le mercredi 10 septembre en plein débat public sur un campus de l'Utah, aux États-Unis, progresse de jour en jour.

La personnalité du suspect, Tyler Robinson, intrigue les enquêteurs qui rassemblent toutes les informations susceptibles d'établir le profil du jeune homme, âgé de 22 ans. Et parmi ces éléments, un détail troublant attire l'attention.

On apprend ainsi que l'assassin présumé partageait le logement d'une femme transgenre avec laquelle il était manifestement en couple. Cette information, en apparence anodine, pourrait bien constituer un mobile, étant donné les discours radicaux que tenait Charlie Kirk à l'encontre de la communauté LGBTQ+.

Tyler Robinson, assassin présumé de Charlie KirkCrédit photo : DR

Le meurtrier présumé de Charlie Kirk, en couple avec une personne transgenre ?

« Je peux confirmer que ce colocataire entretenait une relation amoureuse (avec Tyler Robinson), et qu’il s’agit d’un homme en transition de genre pour devenir une femme », a ainsi indiqué Spencer Cox, le gouverneur de l'Utah, au micro de la chaîne américaine CNN.

Les enquêteurs n'ont toutefois trouvé aucune preuve de l'implication de cette personne dans le meurtre, ni d'une quelconque influence de cette dernière pouvant expliquer les agissements du suspect.

« C’est ce que nous essayons de déterminer actuellement. C’est facile de tirer des conclusions hâtives à partir de ça […] mais je veux juste être prudent », a d'ailleurs déclaré Spencer Cox, tout en précisant que le colocataire transgenre de Robinson se montrait « très coopératif » avec les enquêteurs.

Nul doute que ce détail intime de la vie de Robinson risque de donner du grain à moudre aux Américains les plus conservateurs. Beaucoup de ces derniers dénoncent en effet une supposée influence trans sur le meurtrier présumé. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à parler de terrorisme. La militante d’extrême droite Laura Loomer a par exemple appelé à « classer le mouvement trans comme mouvement terroriste ».

Charlie Kirk, influenceur pro-Trump assassiné le 10 septembre 2025Crédit photo : Instagram

Pour rappel, Tyler Robinson, interpellé le 11 septembre au soir sur dénonciation familiale, est suspecté d'avoir abattu Charlie Kirk avec un fusil à lunette alors que ce dernier débattait avec des étudiants de l'université d'Utah Vallet, à Orem, non loin de Salt Lake City.

Filmée par de nombreuses personnes présentes sur place, la scène a choqué l'Amérique et au-delà.

Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Couple Transgenre Donald Trump

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Lana Madison sur une chaise longue
Elle ne sort qu'avec des hommes laids pour toujours être la plus belle du couple
Couple de sportifs
Une étude affirme que les conjoints ont tendance à partager les mêmes troubles psychiatriques dans un couple
Jess et son mari
Pour partager la charge mentale, elle fait payer une amende à son mari chaque tâche ménagère qu'il oublie de faire
Un vieil homme heureux devant un écran
Il tombe amoureux d'une IA et veut quitter sa femme, ses enfants l'arrêtent juste à temps
Un couple rompt à cause des dinosaures
Il rompt avec sa petite-amie car elle ne croit pas aux dinosaures