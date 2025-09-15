Assassinat de Charlie Kirk : le suspect était en couple avec une personne transgenre, s'agit-il du mobile ?

De nouveaux éléments de la vie de Tyler Robinson, assassin présumé de Charlie Kirk, ont été révélés par les autorités américaines.

L'enquête sur l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, abattu le mercredi 10 septembre en plein débat public sur un campus de l'Utah, aux États-Unis, progresse de jour en jour.

La personnalité du suspect, Tyler Robinson, intrigue les enquêteurs qui rassemblent toutes les informations susceptibles d'établir le profil du jeune homme, âgé de 22 ans. Et parmi ces éléments, un détail troublant attire l'attention.

On apprend ainsi que l'assassin présumé partageait le logement d'une femme transgenre avec laquelle il était manifestement en couple. Cette information, en apparence anodine, pourrait bien constituer un mobile, étant donné les discours radicaux que tenait Charlie Kirk à l'encontre de la communauté LGBTQ+.

Crédit photo : DR

Le meurtrier présumé de Charlie Kirk, en couple avec une personne transgenre ?

« Je peux confirmer que ce colocataire entretenait une relation amoureuse (avec Tyler Robinson), et qu’il s’agit d’un homme en transition de genre pour devenir une femme », a ainsi indiqué Spencer Cox, le gouverneur de l'Utah, au micro de la chaîne américaine CNN.

Les enquêteurs n'ont toutefois trouvé aucune preuve de l'implication de cette personne dans le meurtre, ni d'une quelconque influence de cette dernière pouvant expliquer les agissements du suspect.

« C’est ce que nous essayons de déterminer actuellement. C’est facile de tirer des conclusions hâtives à partir de ça […] mais je veux juste être prudent », a d'ailleurs déclaré Spencer Cox, tout en précisant que le colocataire transgenre de Robinson se montrait « très coopératif » avec les enquêteurs.

Nul doute que ce détail intime de la vie de Robinson risque de donner du grain à moudre aux Américains les plus conservateurs. Beaucoup de ces derniers dénoncent en effet une supposée influence trans sur le meurtrier présumé. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à parler de terrorisme. La militante d’extrême droite Laura Loomer a par exemple appelé à « classer le mouvement trans comme mouvement terroriste ».

Crédit photo : Instagram

Pour rappel, Tyler Robinson, interpellé le 11 septembre au soir sur dénonciation familiale, est suspecté d'avoir abattu Charlie Kirk avec un fusil à lunette alors que ce dernier débattait avec des étudiants de l'université d'Utah Vallet, à Orem, non loin de Salt Lake City.

Filmée par de nombreuses personnes présentes sur place, la scène a choqué l'Amérique et au-delà.