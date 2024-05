Sur l'île de Groix, ils retrouvent une bouteille jetée à la mer 16 ans auparavant dans la mer des Caraïbes

Le 14 décembre 2023, un promeneur vivant sur l’île de Groix, dans le Morbihan, a découvert une bouteille jetée à la mer, contenant un message. La bouteille, jetée dans la mer des Caraïbes, a sillonné les océans pendant 16 ans.

Jérôme Tonnerre avait du mal à en croire ses yeux ! En cette matinée du 14 décembre 2023, il part, comme tous les jours, se promener au niveau de la petite place de Port Saint-Nicolas, sur la côte ouest de l’île de Groix (Morbihan). Âgé de 50 ans, il a pris l’habitude, avec d’autres habitants, de venir ramasser les déchets échoués sur la plage.

Ce jour-là, il découvre alors une bouteille en verre qui attire son attention ! En effet, la bouteille contient un message. Écrit en anglais, le message reste difficilement lisible à cause de l’encre verte délavée mais Jérôme et son épouse Sandrine parviennent à le déchiffrer.

Crédit photo : iStock

Interrogé par Ouest-France, le cinquantenaire révèle le contenu du message : “Le monsieur se présentait, il s’appelait Roy Hoffman. Il expliquait qu’il faisait une croisière entre la Barbade, dans les Caraïbes, et Rome à bord du Royal Clipper, un voilier de luxe. Il stipulait l’heure et le jour, le 30 avril de mémoire. Mais pour l’année, elle était un peu effacée ! Heureusement, comme il a écrit au stylo Bic, il y avait l’impression sur le papier. Ma femme regarde à la loupe, et là elle me dit : tu te rends compte, c’est 2008 ! Ça fait quinze ans et demi que la bouteille se balade en mer pour arriver à Groix”.

L’auteur du message décédé en 2018

Curieux de remonter jusqu’à la source du message, le couple de Groisillons retrouve la trace de Roy Hoffman, qui est un riche industriel américain, résidant à Oriental, en Caroline du Sud. Malheureusement, ils découvrent que l’auteur du message est décédé en 2018, soit 10 ans après l’envoi de la bouteille. Ils découvrent également que la femme de ce monsieur est décédé quelques années auparavant.

Crédit photo : D.R.

Jérôme et Sandrine vont donc tenter de retrouver leurs descendants. C’est alors qu’ils remontent la trace de Barbara et Terry, les deux filles du couple Hoffman. Jusqu’à présent, les tentatives de prises de contact sont restées vaines mais le cinquantenaire espère pouvoir toujours les contacter : “Le dénouement génial pour moi, ce serait de pouvoir les joindre. Moi, si on retrouvait un courrier de mon père des années après son décès, au niveau émotion, ce serait très fort”.

Pour mettre toutes les chances de leur côté, le couple breton s’appuie sur l’aide de la soeur d’une de leurs amies groisillonnes qui vit aux États-Unis. Affaire à suivre !