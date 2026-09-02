Snoop Dogg recrute un goûteur de glaces : 10 000 dollars par mois, 3 mois de contrat et aucune formation exigée

Vous aimez les glaces ? Ce job est fait pour vous : Snoop Dogg est à la recherche d’un goûteur de glaces international, pour tester ses produits tout en étant payé 10 000 dollars par mois.

En 2023, le rappeur Snoop Dogg a décidé de créer sa marque de glaces nommée Dr. Bombay. Ses produits sont déjà vendus dans 3 500 magasins Walmart aux États-Unis, et les glaces sont disponibles depuis le mois de mai chez Carrefour, en France.

Quatre parfums originaux sont d’ores et déjà disponibles : beurre de cacahuète et confiture de raisin ; mangue, coco et ananas ; gaufre et caramel au beurre salé ainsi que fraise et crème.

Une tradition familiale

Si Snoop Dogg a décidé de créer sa marque de glaces, ce n’est pas par hasard. Son père a grandi dans une ferme laitière où l’on fabriquait de la glace à la main.

“Je me suis dit que je devrais créer la mienne pour avoir exactement le goût que je voulais. La glace, ce n’est pas juste quelque chose à grignoter. C’est un moment où tu te poses, tu décompresses, tu es bien. J’y ai mis tout mon coeur”, a confié Snoop Dogg.

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Goûter des glaces pour 10 000 dollars par mois

Alors que Snoop Dogg a récemment décidé de vendre ses produits à l'international, il aimerait continuer à développer sa marque. Pour cette raison, le rappeur est actuellement à la recherche d’un goûteur international de glaces. Alors que cette entreprise proposait de vous payer 100 000 dollars par an pour manger des bonbons, ce nouveau job consiste à goûter des glaces, repérer ce qui marche à l’étranger et proposer de nouveaux parfums.

Crédit photo : @drbombaysnaxfr / Instagram

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée de trois mois. Cet emploi est payé 10 000 dollars par mois, soit 8 640 euros. Aucune formation dans le domaine n’est demandée. Il s’agit d’un poste en télétravail, avec quelques déplacements prévus, qui ressemble à celui proposé par la marque Extrême, qui recherchait quelqu’un pour déguster des glaces et chiller dans une villa.

Si vous êtes intéressé par ce job de rêve, vous pouvez dès à présent envoyer votre candidature sur le site Deel.com. Bonus : si vous êtes choisi, vous serez contacté par Snoop Dogg en personne !