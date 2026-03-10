The Pokémon Company recrute de véritables professeurs pour travailler au Japon

Alors que les Pokémon fêtent cette année leurs 30 ans, la Pokémon Company cherche à recruter des docteurs en écologie pour travailler à Tokyo.

Pokémon : Attrapez-les tous ! Ou plutôt attrapez tous les chercheurs !

Le professeur Chen peut prendre sa retraite… car la relève est bientôt assurée ! Et pour cause : la Pokémon Company va recruter des docteurs en écologie pour travailler à Tokyo, rapporte le site spécialisé IGN.

Crédit Photo : Pokémon

Un recrutement qui laisse songeur

Comme le précisent nos confrères, le site de recrutement japonais HRMOS a publié une offre destinée aux candidats possédant une expérience de recherche en écologie animale et végétale.

La firme responsable de la gestion de la marque Pokémon en dehors de l’Asie recherche des profils bilingues anglais-japonais.

La suite après cette vidéo

Crédit Photo : iStock

Si le salaire pour le poste n’est pas mentionné, une prime de 1 million de yens (environ 5 500 euros) sera attribuée aux personnes retenues dès leur arrivée, suivie d’une prime annuelle du même montant versée chaque mois de mars.

L’annonce ne détaille pas les missions précises, mais assure que les candidats sélectionnés pourront intégrer diverses équipes selon les besoins de l’entreprise.

Des profils mis à profit pour améliorer l’expérience Pokémon ?

Alors que l’année 2026 marque le 30e anniversaire de la licence Pokémon, ce recrutement est amorcé au moment de l’annonce de la prochaine génération de Pocket Monsters, les fameux Pokémon Vents et Pokémon Vagues, ainsi qu’en simultané de la sortie de Pokémon Pokopia, d’ores et déjà salué par la critique et par les joueurs.

Les profils recherchés pourraient donc, toujours selon IGN, être éventuellement mobilisés pour contribuer à la conception des futurs systèmes régissant le monde de Pokémon, et ainsi approfondir et étoffer les interactions avec les créatures, pour une faune et une flore plus ambitieuses que jamais.



De quoi rendre curieux concernant l’avenir de la franchise ! Avez-vous déjà pris part à l’aventure Pokémon Pokopia dans la peau d’un Métamorph ?