Son CV est consulté par un recruteur en plein concert des Jonas Brothers, la toile se mobilise pour qu'il obtienne le job

Un homme ayant postulé pour un emploi a reçu, bien malgré lui, une aide insoupçonnable de la part de nombreux internautes. Précisions.

Il n'aurait pas pu rêver meilleure publicité.

Alors que son CV était consulté par un recruteur, qui assistait à un concert aux États-Unis, un certain Scott Kelly a vu sa candidature pour un emploi être boostée par les internautes de manière inattendue. Ces derniers se sont en effet mobilisés en masse après la publication sur la toile d'une vidéo dans laquelle ledit recruteur examinait les compétences du jeune homme.

Devenue virale, la séquence a provoqué un énorme élan de solidarité en faveur du candidat, qui n'en attendait certainement pas tant.

Un recruteur est filmé en train de consulter sa candidature, les internautes se mobilisent en sa faveur

Tout a commencé le 9 novembre dernier à l'occasion d'un concert donné par les Jonas Brothers au KeyBank Center de Buffalo, dans l'État de New York. Durant le show de la célèbre fratrie de la pop, un recruteur, présent dans le public et visiblement peu intéressé par le spectacle, a consulté le Curriculum vitae d'un homme postulant pour un job. Le tout sous les yeux d'une spectatrice, assise quelques rangs plus haut.

Amusée, celle-ci a immortalisé la scène avant de publier la vidéo sur les réseaux sociaux.

« Scott Kelly, votre CV a été examiné ce soir lors d’un concert des Jonas Brothers. Bonne chance ! », a écrit en légende cette jeune femme, prénommée Jen.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes se mobilisent. La publication de la séquence, visionnée plus de 30 millions de fois sur TikTok a ainsi engendré une vague inattendue de soutien pour le candidat.

De nombreuses personnes ont vanté les mérites de Scott Kelly sans même le connaître. L'histoire est même parvenue jusqu'aux oreilles de Joe Jonas et son frère Kevin, lesquels se sont également joints au concert de louanges en faveur du candidat, exhortant le recruteur à lui donner le job.

« Bro, Scott Kelly a été là pour moi de nombreuses fois. Engage-le », a notamment commenté Joe Jonas, non sans un certain humour.

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

De nombreuses marques comme Samsung, Garnier, Duracell, Subway ou encore Kleenex ont par ailleurs surfé sur la vague en étant dithyrambiques envers Scott Kelly, comme on peut le voir sur les captures d'écran ci-dessous.

Crédit photo : captures d'écran / TikTok

« Scott Kelly répond toujours à nos appels » (Samsung) / « Scott Kelly a sauvé ma vie » (Garnier) / « Scott Kelly serait bien plus un + qu’un - pour n’importe quelle équipe » (Duracell) /« Scott Kelly a inventé le Footlong Sub (un sandwich, n.d.l.r), le frère est un génie » (Subway) / « Scott Kelly nous a donné des mouchoirs alors que nous sanglotions dans le couloir. » (Kleenex)

Même TikTok y est allé de son petit commentaire en se réjouissant que la section commentaire de la vidéo ait pu profiter à ce point au candidat.

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

L'histoire ne dit pas en revanche si le fameux Scott Kelly a décroché le job. Aux dernières nouvelles, l'intéressé n'aurait reçu aucune réponse à sa candidature, mais les choses pourraient peut-être évoluer à l'avenir, grâce à cette notoriété soudaine.

Affaire à suivre...