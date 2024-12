L'ex-petite amie de son fiancé veut un faire un discours à leur mariage, elle refuse et s'attire les foudres de sa belle-famille

Sur Reddit, une future mariée a reçu le soutien des internautes après avoir révélé la demande surréaliste de l'ex-petite amie de son fiancé.

C’est bien connu : organiser un mariage peut rapidement devenir une source de stress pour les futurs mariés. Entre la liste des invités, le budget ou encore les imprévus, certains couples ne savent plus où donner de la tête.

Et ce n’est pas cette future mariée qui oserait dire le contraire. Il faut dire que cette dernière est confrontée à une demande inhabituelle. Elle s’est rendue sur le forum Reddit pour expliquer la situation dans un fil de discussion intitulé « Am I The A**hole ?».

Dans son message, la jeune femme (que nous appellerons Laura) a révélé que l’ex de son fiancé, une certaine Katy, lui a demandé si elle pouvait faire un discours à son mariage.

«Mon fiancé est sorti avec Katy pendant des années avant de rompre», a-t-elle indiqué.

Malgré leur séparation, Katy a continué à fréquenter la famille de son ex, ce qui n'a pas dérangé Laura lorsqu'elle a commencé à fréquenter son futur époux.

Cependant, son attitude insouciante a changé après que Katy lui a demandé si elle pouvait faire un discours à leur mariage pour raconter des anecdotes amusantes sur son ancien compagnon.

Les internautes prennent la défense de la future mariée

Elle a immédiatement refusé cette requête inhabituelle, ce qui lui a valu de subir les foudres de sa belle-famille.

«La belle-mère de mon fiancé s'en est mêlée et a commencé à me faire la leçon, me disant que je devais cesser d'être négative et affirmant que j'en faisais “une affaire personnelle ”(…) Mon petit ami a choisi de ne pas s’en mêler», a-t-elle déclaré.

Avant d’ajouter :

«Pour être tout à fait honnête, je ne veux pas que son ex participe à notre mariage, même s'il s'agit d'une amie de la famille qui la connaît depuis l’adolescence».

Néanmoins, l’auteure du message se demande si elle a pris la bonne décision. Dans la session commentaires, de nombreux internautes assurent qu’elle a fait ce qu’il fallait. D’autres pointent du doigt l’attitude de son fiancé.

«N'épousez pas un homme qui ne vous soutient pas», «Votre fiancé doit vous soutenir dans cette affaire», «Le fait qu’il pense qu’il peut rester en dehors de tout ça souligne sa lâcheté», «Il s’agit de sa famille et c’est à lui de régler ce problème», peut-on lire parmi les réactions.

