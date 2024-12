Il trouve une roche étonnante par terre et découvre qu'elle vaut... 3,6 millions d'euros

Sans le savoir, un homme a mis la main sur un métal précieux qui pourrait bien le rendre riche un jour.

C'est une trouvaille unique !

Un Australien, habitué à traquer des objets rares à l'aide d'un détecteur de métaux, a découvert un vestige météoritique ancien alors qu'il pensait avoir trouvé de l'or.

Ignorant tout de cette roche inconnue, il n'a découvert que bien plus tard que celle-ci avait une valeur inestimable.

Crédit photo : iStock

La pépite d'or qu'il avait trouvée était, en réalité, un métal rare valant des millions

Cette découverte remonte à 2015, raconte le média Sydney Morning Herald.

À l'époque, David Hole, passionné par la détection de métaux, repère une roche très dense pesant près de 18 kilogrammes, lors d'une sortie près de chez lui, à Maryborough (Queensland). Croyant qu'il s'agit d'une simple pépite d'or, le chasseur de trésor tente alors de l'extraire, mais il n'y parvient pas. Après plusieurs tentatives, il réussit néanmoins à sortir la roche de terre, puis la ramène avec lui.

Il la conserve ensuite des années à son domicile avant que la curiosité ne le pousse à en apprendre davantage. Il contacte alors le Musée Victoria de Melbourne qui le dirige vers deux géologues, Dermot Henry et Bill Birsh. Intrigués, ces derniers analysent la roche pour en déterminer la vraie nature et ce qu'ils vont découvrir dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La roche que David a trouvée n'est pas une pépite d'or, mais bel et bien un... fragment de météorite. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une chondrite ordinaire H5, une roche spatiale d'âge avancé qui remonterait à la naissance du système solaire, il y a environ 4,6 milliards d'années.

Crédit photo : iStock

Selon les géologues, elle proviendrait d'une ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Découvrir un tel fragment, qui plus est de 18 kg, reste rarissime et qui dit rareté, dit cherté. La météorite découverte par David Hole pourrait donc bien lui rapporter gros. Mais combien au juste ? Difficile à dire.

Si l'on se base sur le prix au gramme des météorites martiennes de type Shergottite (qui se situe aux alentours de 200 euros le gramme), on peut toutefois raisonnablement estimer sa valeur réelle à au moins 3,6 millions d'euros. Une véritable fortune, bien qu'une telle estimation demeure approximative.

En attendant éventuellement de le vendre au plus offrant, David a décidé de confier le fragment - baptisé météorite de Maryborough - aux scientifiques afin que ces derniers continuent de l'étudier.