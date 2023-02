La fillette qui est devenue la plus jeune auteure publiée au monde à l'âge de 5 ans vient de sortir un nouvel ouvrage

Il y a un an, une fillette âgée de cinq ans est devenue la plus jeune auteure du monde après avoir publié un livre sur un chat. Cette dernière vient de sortir un nouvel ouvrage et s’apprête à entrer une nouvelle fois dans l’histoire.

Bella-Jay Dark est une petite fille âgée de six ans originaire du Dorset, un comté situé dans le sud de l’Angleterre. Il y a an, elle est devenue la plus jeune auteure du monde après avoir publié «The Last cat», un livre racontant l’histoire d’un chaton s’étant égaré dans la nature.

À voir aussi

Crédit Photo : SWNS

Crédit Photo : SWNS

Au total, l’ouvrage s’est vendu à plus de 2000 exemplaires, permettant ainsi à la fillette de figurer dans le livre Guinness des records :

«Nous sommes tellement fiers de Bella et, honnêtement, nous ne pouvons pas croire à quel point c’est formidable», avait confié à l’époque Chelsie Syme, la maman de la jeune fille, dans les colonnes du Daily Mail.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la petite Britannique s’apprête une nouvelle fois à entrer dans l’histoire. La raison ? Cette dernière, aujourd’hui âgée de six ans, vient de sortir un nouvel ouvrage intitulé «Snowy's Birthday Party».

Crédit Photo : SWNS

Elle publie son deuxième livre à… 6 ans !

Comme le précise le quotidien britannique, le livre est disponible sur Amazon et dans plusieurs librairies. Cette fois-ci, la blondinette devra vendre 1000 exemplaires pour dépasser le record officiel actuel du plus jeune auteur d'une série de livres.

Le titre est actuellement détenu par Laiba Abdul Basit, qui avait 10 ans et 164 jours lorsqu'elle a publié une série de romans intitulée «Order of the Galaxy».

Crédit Photo : SWNS

«Snowy's Birthday Party» est un récit qui rappelle aux enfants que l’amitié est le plus précieux des cadeaux. À noter que Bella-Jay a déjà commencé à écrire son troisième livre.

«Elle adore faire les livres et elle adore réussir. Quand elle a une idée, elle la suit (…) Elle a déjà écrit la moitié du troisième livre», a indiqué sa maman.

Une chose est sûre : Bella est promise à une belle carrière.

Crédit Photo : SWNS